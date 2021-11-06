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Аваков заявил об «аншлюсе Белоруссии»

News.ruиещё 1
1 час назад

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в настоящее время происходит «аншлюс Белоруссии». Из-за этого протяжённость границы Украины, которую контролирует Россия, увеличилась почти до 4 тысяч км, отметил политик в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Аваков заявил об «аншлюсе Белоруссии»
Фото: Арсен Аваков/facebook.comАрсен Аваков/facebook.com

В эти дни происходят вещи, которые нельзя не замечать, происходит аншлюс Белоруссии. Я намеренно говорю это слово, потому что это точно повторяет аншлюс Австрии в середине прошлого столетия, когда канцлер Австрии, спасая себя и свою репутацию, по сути, предал свою страну, передал её гитлеровской Германии, — подчеркнул Аваков.

Он добавил, что теперь на всех этих 4 тысячах км границы, включая участки с Белоруссией и Приднестровьем, морские рубежи, находятся российские вооружённые силы.

Ранее стало известно, что Пентагон отслеживает «необычную» активность российских военных вблизи Украины, заявил представитель ведомства Джон Кирби. По его словам, любые действия Москвы, которые носят «эскалационный или агрессивный» характер, очень беспокоят США. При этом Кирби не стал пояснять, какие именно «необычные» действия россиян так насторожили американцев.

В мире,Джон Кирби,Арсен Аваков,Пентагон,
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