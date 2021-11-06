Аваков заявил об «аншлюсе Белоруссии»

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в настоящее время происходит «аншлюс Белоруссии». Из-за этого протяжённость границы Украины, которую контролирует Россия, увеличилась почти до 4 тысяч км, отметил политик в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Фото: Арсен Аваков/facebook.com Арсен Аваков/facebook.com

В эти дни происходят вещи, которые нельзя не замечать, происходит аншлюс Белоруссии. Я намеренно говорю это слово, потому что это точно повторяет аншлюс Австрии в середине прошлого столетия, когда канцлер Австрии, спасая себя и свою репутацию, по сути, предал свою страну, передал её гитлеровской Германии, — подчеркнул Аваков.

Он добавил, что теперь на всех этих 4 тысячах км границы, включая участки с Белоруссией и Приднестровьем, морские рубежи, находятся российские вооружённые силы.