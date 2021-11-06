Дошли до пика: О ситуации с COVID-19 на Украине

Украина стала лидером по количеству заболевших коронавирусом, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, страна находится на пике заболеваемости, после чего ожидается спад количества заболевших. При этом заболеваемость COVID-19 за последние недели увеличилась на 2–3% каждый месяц. Как считают в Минздраве, ситуация будет улучшаться в зависимости от того, как граждане соблюдают карантинные ограничения и вакцинацию.

По данным на 5 ноября, в стране второй день подряд зафиксировано более 26 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, что на 889 меньше, нежели днем ранее, и около 800 смертей. В больницы за сутки поступили 5 тысяч 497 пациентов, выздоровело 12 тысяч 281 человек, 696 умерли.

В настоящее время в большинстве регионов Украины, которые относятся к «красной зоне эпидемической опасности», введены самые жесткие карантинные ограничения. В Минздраве сообщили, что в скором времени в этот список могут быть внесены еще ряд регионов.

За период эпидемии на Украине заразились 3 миллиона 33 тысячи человек, а выздоровели 2 миллиона 492 тысячи.