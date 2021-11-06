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На Украине наблюдается пик заболеваемости COVID -19

Елена Прошина
46 минут назад

Украина стала лидером по количеству заболевших коронавирусом, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко.

Дошли до пика: О ситуации с COVID-19 на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, страна находится на пике заболеваемости, после чего ожидается спад количества заболевших. При этом заболеваемость COVID-19 за последние недели увеличилась на 2–3% каждый месяц. Как считают в Минздраве, ситуация будет улучшаться в зависимости от того, как граждане соблюдают карантинные ограничения и вакцинацию.

По данным на 5 ноября, в стране второй день подряд зафиксировано более 26 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, что на 889 меньше, нежели днем ранее, и около 800 смертей. В больницы за сутки поступили 5 тысяч 497 пациентов, выздоровело 12 тысяч 281 человек, 696 умерли.

В настоящее время в большинстве регионов Украины, которые относятся к «красной зоне эпидемической опасности», введены самые жесткие карантинные ограничения. В Минздраве сообщили, что в скором времени в этот список могут быть внесены еще ряд регионов.

За период эпидемии на Украине заразились 3 миллиона 33 тысячи человек, а выздоровели 2 миллиона 492 тысячи.

Ранее правительство Украины запретило непривитым от коронавируса гражданам пользоваться межрегиональным общественным транспортом в «жёлтой», «оранжевой» и «красной» зонах.

В мире,Виктор Ляшко,Минздрав РФ,Правительство Украины,РБК-Украина,
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