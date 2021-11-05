Украинский депутат выставил на продажу нарисованный им портрет Путина

Депутат Львовского городского совета от партии "Европейская солидарность" Юрий Грынив выставил на продажу портрет президента России Владимира Путина, который он сам нарисовал в ходе заседания в сессионном зале. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, пишет РИА "Новости".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором депутат рисовал портрет Путина в сессионном зале. После того, как депутата начали за это критиковать, он принял решение выставить рисунок на продажу в Facebook и объявил аукцион. Начальная цена за картину составляет 1 гривна.

Ранее в октябре депутат Рады от "Оппозиционной платформы — За Жизнь" Илья Кива поздравил Путина с днем рождения словами мастера Йоды из фильма "Звездные войны", сказав ему "да пребудет с вами сила".