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Украинский депутат выставил на продажу нарисованный им портрет Путина

Газета.Ru
18 минут назад

Депутат Львовского городского совета от партии "Европейская солидарность" Юрий Грынив выставил на продажу портрет президента России Владимира Путина, который он сам нарисовал в ходе заседания в сессионном зале. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, пишет РИА "Новости".

Украинский депутат выставил на продажу нарисованный им портрет Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором депутат рисовал портрет Путина в сессионном зале. После того, как депутата начали за это критиковать, он принял решение выставить рисунок на продажу в Facebook и объявил аукцион. Начальная цена за картину составляет 1 гривна.

Ранее в октябре депутат Рады от "Оппозиционной платформы — За Жизнь" Илья Кива поздравил Путина с днем рождения словами мастера Йоды из фильма "Звездные войны", сказав ему "да пребудет с вами сила".

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Парламентарий также рассказал, что к российскому лидеру каждый вправе относиться по-своему, каждый может иметь свою точку зрения. Депутат также выразил мнение, что "бесятся слабые, проигравшие, те, кто предал и уничтожил Украину, превратив ее в нищую, голодную колонию, предчувствуя свой неминуемый фатальный конец".

В мире,Илья Кива,Владимир Путин,РИА Новости,
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