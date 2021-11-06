Украина начала получать электроэнергию из Белоруссии

Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину. График ноябрьских поставок был сформирован Минском с учётом имеющихся технических возможностей.

В белорусском Минэнерго пояснили, что речь идёт о режимах работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.

В конце октября оператор АЭС Украины компания «Энергоатом» выкупила 885 из 900 доступных МВт мощностей межгосударственных ЛЭП для импорта в ноябре электроэнергии из Белоруссии. Ещё 15 МВт приобрела компания «Электро комьюнити».