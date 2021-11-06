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Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину

Говорит Москваиещё 5
29 минут назад

Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину. График ноябрьских поставок был сформирован Минском с учётом имеющихся технических возможностей.

Украина начала получать электроэнергию из Белоруссии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В белорусском Минэнерго пояснили, что речь идёт о режимах работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.

В конце октября оператор АЭС Украины компания «Энергоатом» выкупила 885 из 900 доступных МВт мощностей межгосударственных ЛЭП для импорта в ноябре электроэнергии из Белоруссии. Ещё 15 МВт приобрела компания «Электро комьюнити».

Украина запросила аварийную помощь у Словакии

2 ноября Минск предоставил Киеву около 3 500 МВт аварийной помощи из-за дефицита мощности в украинской энергосистеме.
В мире,Росэнергоатом,Минэнерго,
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