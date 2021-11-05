В Киеве объявили об окончательном разрыве с «русским миром»

Киев окончательно разорвал связь с «русским миром», заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Его слова передает РИА «Новости».

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Ни президент, ни правительство, ни парламент не хотят эту вязь восстановить, отметил Кулеба. При этом он отметил, что Киеву пока не достает признания со стороны западных партнеров.

«Хочется больше признания со стороны наших европейских и евроатлантических друзей этого факта, но мы делаем свое дело и идем своим путем и для меня это принципиально», — сказал Кулеба.

Неизвестно, когда Украина станет членом ЕС и НАТО, но до тех пор, пока она развивается как западная страна, заявил министр, он может эффективно работать на своей должности.