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В Киеве объявили об окончательном разрыве с «русским миром»

Ювелина Бернст
53 минуты назад

Киев окончательно разорвал связь с «русским миром», заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Его слова передает РИА «Новости».

В Киеве объявили об окончательном разрыве с «русским миром»
Фото: EPAEPA

Ни президент, ни правительство, ни парламент не хотят эту вязь восстановить, отметил Кулеба. При этом он отметил, что Киеву пока не достает признания со стороны западных партнеров.

«Хочется больше признания со стороны наших европейских и евроатлантических друзей этого факта, но мы делаем свое дело и идем своим путем и для меня это принципиально», — сказал Кулеба.

Неизвестно, когда Украина станет членом ЕС и НАТО, но до тех пор, пока она развивается как западная страна, заявил министр, он может эффективно работать на своей должности.

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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. В 2015 году Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Киев начал проводить политику интеграции с Западом, стремясь в ЕС и НАТО.

В мире,Дмитрий Кулеба,Верховная Рада,НАТО,МИД,ЕС,РИА Новости,
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