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СБУ разоблачила полковника ВСУ с российским гражданством

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ), командира одного из подразделений, якобы имеющего гражданство России и незаконно собирающего тайные военные документы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ разоблачила полковника ВСУ с российским гражданством
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации ведомства, в ходе обыска у военнослужащего были обнаружена и изъята техника, на которой хранилась информация военного характера, в том числе с ограниченным доступом, а также документы и блокноты с записями секретных сведений. Силовики добавили, что у задержанного были тесные контакты с российскими военными и жителями Крыма и Донбасса.

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В отношении военного уже возбудили уголовное дело по статье о разглашении сведений военного характера, составляющих государственную тайну, добавили сотрудники спецслужбы. «Продолжаются дальнейшие следственные действия, в рамках которых проверяется версия о сборе им вышеупомянутых сведений по заданию спецслужб России», — рассказали в СБУ.

4 ноября СБУ установила хакеров ФСБ России, которые осуществивших более пяти тысяч кибератак на государственные органы страны. Уточняется, что спецслужбе «удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к атакам». По данным ведомства, виновником сочли группировку ARMAGEDON.

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