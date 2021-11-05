Украинцы ворвались ночью в больницу с требованием кислорода

Украинские жители на фоне катастрофической нехватки медицинского кислорода начинают сходить с ума. Однако врач местной больницы в Николаеве призывает оставаться людьми и не нападать на врачей. Почему молчат власти?

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Жители города Николаева ворвались ночью в инфекционную больницу с требованием кислорода и угрожали медперсоналу. О ночном происшествии в своем Facebook рассказала главный врач медицинского учреждения Светлана Федорова.

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«Ночной беспредел сегодня. В 00.15 ночи ворвалась группа незнакомых людей на территорию больницы. Сломали шлагбаум, начали выбивать двери в приемный покой. С угрозами набросились на персонал, с требованием "кислород!!!"».

Позже выяснилось, что вместе с ними прибыл автомобиль, в котором находилась женщина с низким уровнем сатурации – ей не смогли помочь в частной клинике. Как рассказывает Федорова, каждый день в больницу поступают пациенты из других государственных и частных учреждений, так как запасов кислорода нет нигде.

Сама врач была вынуждена закупить 20 тонн кислорода в то время, пока местные власти отмалчиваются и бездействуют.

«Защитите нас от отчаянных и разъяренных родственников тех пациентов, которые умирают из-за вашего недоумения», — обратилась Федорова к депутатам Верховной Рады, к президенту и всем остальным.

В заключение она обратилась и к простым жителям с просьбой не нападать на медиков, так как спасать народ уже почти некому. Она пояснила, что врачи не отгораживаются от людей как это делают власти, работают с утра до ночи и пытаются сделать все возможное. Она пояснила, что коллапс с кислородом допустили не они.

«Не мы распиливаем бюджет на театры, плиточку, ломбарды и ушуаи, вместо закупки лекарств. Нас вот-вот не станет. Я говорю о своей больнице. Нас упорно банкротят, и скоро сотрут в порошок. Но до последнего мы на своем посту. Так не убивайте нас еще вы, люди! Мы такие же! Мы с вами! Нас тоже убивает власть, не уподобляйтесь им, пожалуйста!».