В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Актера Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании 67-летней давности

Слово и Делоиещё 3
1 час назад

Младшая сестра актрисы Натали Вуд, писатель и продюсер Лана Вуд рассказала о событиях, которые произошли 67 лет назад. По ее словам, голливудский актер Кирк Дуглас причинил боль ее знаменитой сестре.

Вуд в своей книге призналась, что ее сестра была изнасилована Дугласом в 1955 году на съемках фильма «Искатель». В то время Натали было 18 лет, а знаменитому и любимому по всему миру актеру — 39. Молодую девушку привезла к Дугласу ее мать. Мария Захаренко была уверена, что кумир миллионов сможет обеспечить дочери счастливое будущее.

«Я помню, что Натали выглядела особенно красивой, когда мы с мамой высадили ее той ночью из авто», — пишет Лана Вуд.

Позже старшая сестра призналась младшей, что голливудский актер причинил ей боль. Натали Вуд все же стала знаменитой и узнаваемой. Она утонула в 1981 году при невыясненных обстоятельствах, а Кирк Дуглас скончался в 2020 году.

Обвиняемого в изнасиловании рэпера Yung Trappa арестовали на два месяца

В мае известный по роли в картине «Фантастические твари» актер Кевин Гатри получил три года заключения за изнасилование 29-летней девушки. Он утверждал, что просто хотел помочь жертве, но во время расследования на нижнем белье потерпевшей нашли его ДНК.
В мире,Видео,Лана Вуд,Кевин Гатри,Натали Вуд,Кирк Дуглас,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители