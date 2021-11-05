Младшая сестра актрисы Натали Вуд , писатель и продюсер Лана Вуд рассказала о событиях, которые произошли 67 лет назад. По ее словам, голливудский актер Кирк Дуглас причинил боль ее знаменитой сестре.

Вуд в своей книге призналась, что ее сестра была изнасилована Дугласом в 1955 году на съемках фильма «Искатель». В то время Натали было 18 лет, а знаменитому и любимому по всему миру актеру — 39. Молодую девушку привезла к Дугласу ее мать. Мария Захаренко была уверена, что кумир миллионов сможет обеспечить дочери счастливое будущее.