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В Белоруссии заявили о признании Крыма российским

Елена Прошина
33 минуты назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил главу российского государства Владимира Путина пригласить его в Крым. По словам Андрея Савиных, члена Палаты представителей Белоруссии, эта просьба фактически означает признание Крыма российским. Подобного заявления Минск избегал уже семь лет. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».

В Белоруссии заявили о признании Крыма российским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Александр Лукашенко во время Высшего госсовета Союзного государства, который прошел по видеосвязи 4 ноября, выразил недовольство тем, что президент России так и не пригласил его в Крым, хотя обещал это сделать.

В ответ на это Владимир Путин сообщил, что Лукашенко всегда будут рады видеть в Крыму и рассказал, что он лично возложил цветы к памятнику жертвам Гражданской войны в Севастополе по случаю Дня народного единства.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позднее заявил, что у Лукашенко давно есть действующее приглашение на посещение Крыма. Так он ответил на вопрос о том, планирует ли Путин официально пригласить своего коллегу на полуостров.

Андрей Савиных, комментируя ситуацию, подчеркнул, что Минск уже давно считает Крым российской территорией, однако до сих пор это не принимало официального формата для российского медийного пространства.

В мире,Политика,Андрей Савиных,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Газета.Ru,
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