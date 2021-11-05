В Белоруссии заявили о признании Крыма российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил главу российского государства Владимира Путина пригласить его в Крым. По словам Андрея Савиных, члена Палаты представителей Белоруссии, эта просьба фактически означает признание Крыма российским. Подобного заявления Минск избегал уже семь лет. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».

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Александр Лукашенко во время Высшего госсовета Союзного государства, который прошел по видеосвязи 4 ноября, выразил недовольство тем, что президент России так и не пригласил его в Крым, хотя обещал это сделать.

В ответ на это Владимир Путин сообщил, что Лукашенко всегда будут рады видеть в Крыму и рассказал, что он лично возложил цветы к памятнику жертвам Гражданской войны в Севастополе по случаю Дня народного единства.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позднее заявил, что у Лукашенко давно есть действующее приглашение на посещение Крыма. Так он ответил на вопрос о том, планирует ли Путин официально пригласить своего коллегу на полуостров.