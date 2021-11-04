СБУ признала украинского актера угрозой нацбезопасности

Служба безопасности Украины случайно внесла украинского актера Валентина Томусяка «черный список» людей, угрожающих национальной безопасности, после чего извинилась перед ним. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Артема Дехтяренко.

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Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло в «черный список» Томусяка и еще 29 человек. Супруга артиста Екатерина заявила, что его внесли в список ошибочно. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился в СБУ с просьбой проверить данную информацию.

Там подтвердили, что Томусяк попал в список по ошибке и принесли артисту извинения. Ведомство инициировало исключение актера из списка, говорится в сообщении.