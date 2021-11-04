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СБУ внесла украинского актера в «черный список» угроз нацбезопасности

Ювелина Бернст
1 минуту назад

Служба безопасности Украины случайно внесла украинского актера Валентина Томусяка «черный список» людей, угрожающих национальной безопасности, после чего извинилась перед ним. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Артема Дехтяренко.

СБУ признала украинского актера угрозой нацбезопасности
Фото: ТАССТАСС

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло в «черный список» Томусяка и еще 29 человек. Супруга артиста Екатерина заявила, что его внесли в список ошибочно. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился в СБУ с просьбой проверить данную информацию.

Там подтвердили, что Томусяк попал в список по ошибке и принесли артисту извинения. Ведомство инициировало исключение актера из списка, говорится в сообщении.

Министерство культуры Украины в 2015 году обнародовало «черный список» деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности». Туда попали, в частности, Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина.

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