Мать Саакашвили обратилась к Зеленскому

«Нужно каким-то образом организовать переправку Михаила сюда, в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить», - сказала мать политика, напомнив, что у него 35-й день голодовки.

Она добавила, что единственное, что сейчас предлагают Саакашвили - тюремная больница, в которой нет соответствующих специалистов и условий для лечения таких больных.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, в настоящее время он находится в тюрьме города Рустави. На родине Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, а также фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета. Он объявил голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным.