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Мать Саакашвили обратилась к Зеленскому

Ювелина Бернст
22 минуты назад

Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиюли Аласания попросила украинского президента Владимира Зеленского помочь организовать переправку ее сына из грузинской тюрьмы на Украину для лечения. Видеообращение опубликовано на странице Саакашвили в Facebook.

Аласания отметила, что Зеленский неоднократно помогал их семье, но сейчас им особенно нужна помощь украинского лидера.

«Нужно каким-то образом организовать переправку Михаила сюда, в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить», - сказала мать политика, напомнив, что у него 35-й день голодовки.

Она добавила, что единственное, что сейчас предлагают Саакашвили - тюремная больница, в которой нет соответствующих специалистов и условий для лечения таких больных.

Акцию за освобождение Саакашвили сняли на видео

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, в настоящее время он находится в тюрьме города Рустави. На родине Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, а также фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета. Он объявил голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным.

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