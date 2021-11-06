Максима Галкина на Украине обвинили в «унижении мовы»

Российский юморист Максим Галкин в одном из выпусков своего шоу «унизил» украинский язык, когда прочитал переделанную версию стихотворения поэта Тараса Шевченко. Переделано оно было якобы позорно, сообщает «Обозреватель».

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Издание отмечает, что юморист «провинился» в выпуске музыкального шоу с участием шоумена Никиты Джигурды и украинского блогера Kyivstoner. В какой-то момент Галкину якобы не понравилось, что гости стали обсуждать Украину. Он попросил зрителей «сменить настройки, чтобы переключиться назад на русский язык», а затем вспомнил Шевченко.

Галкин в начале ноября был включён Министерством культуры и информационной политики Украины в список лиц, которые угрожают национальной безопасности. Причина не называлась, сам юморист данное решение не комментировал.