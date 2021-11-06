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Максима Галкина на Украине обвинили в «унижении мовы»

News.ruиещё 18
1 час назад

Российский юморист Максим Галкин в одном из выпусков своего шоу «унизил» украинский язык, когда прочитал переделанную версию стихотворения поэта Тараса Шевченко. Переделано оно было якобы позорно, сообщает «Обозреватель».

Максима Галкина на Украине обвинили в «унижении мовы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание отмечает, что юморист «провинился» в выпуске музыкального шоу с участием шоумена Никиты Джигурды и украинского блогера Kyivstoner. В какой-то момент Галкину якобы не понравилось, что гости стали обсуждать Украину. Он попросил зрителей «сменить настройки, чтобы переключиться назад на русский язык», а затем вспомнил Шевченко.

Галкин в начале ноября был включён Министерством культуры и информационной политики Украины в список лиц, которые угрожают национальной безопасности. Причина не называлась, сам юморист данное решение не комментировал.

Ранее стало известно, что Максима Галкина внесли в чёрный список по представлению Службы безопасности Украины. В перечне значатся фамилии уже 259 человек. Данный список публикуется с 2015 года. Многим его фигурантам запрещён въезд на территорию Украины и гастрольная деятельность.

В мире,Безопасность,Черный список,Максим Галкин,Тарас Шевченко,Никита Джигурда,Минкультуры,СБУ,
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