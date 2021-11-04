Объявлено имя нового главы Минобороны Украины

Парламент Украины по предложению главы государства назначил бывшего вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны, передает РИА «Новости».

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Кандидатуру поддержали 273 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Пост Минобороны покинул Андрей Таран.

Резников занимал должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий с марта 2020 года. По данным СМИ, на этом посту его сменит депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук.

Резников также был представителем Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы по Донбассу.