Объявлено имя нового главы Минобороны Украины

Парламент Украины по предложению главы государства назначил бывшего вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны, передает РИА «Новости».
Кандидатуру поддержали 273 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Пост Минобороны покинул Андрей Таран.
Резников занимал должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий с марта 2020 года. По данным СМИ, на этом посту его сменит депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук.
Резников также был представителем Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы по Донбассу.
В 2004 Резников был адвокатом кандидата на пост главы государства Виктора Ющенко по делу о признании недействительными итогов третьего тура выборов главы государства. В 2008-2014 годах он являлся депутатом Киевского городского совета от Блока Николая Катеринчука. С июня 2014 по 2015 год — занимал должность секретаря Киевского городского совета.