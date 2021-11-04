В США нашли кандидата для налаживания отношений с Россией

«Соединенные Штаты пытаются наладить отношения с Россией, Россия пытается наладить отношения со Штатами. Я знаю Уилла Бернса, он был послом США в России лет десять назад, и я думаю, что США пытаются использовать его знания о России, его связи, чтобы преодолеть те трудности в отношениях, что у нас сейчас существуют. Поэтому, как мне кажется, это интересное решение — послать Уилла Бернса. Просто так главу ЦРУ не отправляют в Россию, а если и делают, то только по каналам безопасности», — подчеркнул эксперт.