У Саакашвили появились проблемы с памятью

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили появились когнитивные нарушения на фоне продолжающейся голодовки. Об этом телеканалу «Мтавари Архи» рассказал его адвокат Ника Гварамия.
По его словам, состояние политика заметно ухудшилось, начались проблемы с общением и серьезные нарушения памяти. В частности, Саакашвили не может вспомнить имена людей. «Он все еще помнит меня, но во время разговора оказалось, что не может вспомнить даже имена некоторых своих друзей», — пожаловался защитник.
Ранее уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что здоровье Саакашвили, отбывающего наказание в Руставской тюрьме, находится в критическом состоянии. Омбудсмен рассказала, что получила письмо от политика, в котором он сообщил о неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне, на 35 день голодовки. Также, по ее словам, политик похудел на 20 килограммов, с трудом выдержал двухчасовой разговор и жаловался на сильную усталость.
Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку.