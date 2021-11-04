На Украине признали провал в борьбе с русским языком

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил, что в стране почти не осталось русского языка, однако повсюду присутствует суржик — так называемый «украинский русский». В эфире интернет-радио «Голос ФМ» он назвал русскоязычное население Украины «русифицированными украинцами».
Если говорить об украинском русском, то это суржик. Это суржик, который применяется, в том числе русифицированными гражданами Украины, — подчеркнул языковой омбудсмен.
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» действует в стране с 2019 года. Он предусматривает использование практически во всех сферах жизни исключительно национального языка. По этому поводу на Украине постоянно происходят бытовые конфликты.