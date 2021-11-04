На Украине признали провал в борьбе с русским языком

Ранее стало известно, что жители Украины жалуются на названия городов и населённых пунктов, которые носят русскоязычный характер. Об этом Тарас Креминь, пояснивший, что уже обратился к местным властям с просьбой переименовать их в соответствии со стандартами украинского правописания.