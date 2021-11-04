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На Украине признали провал в борьбе с русским языком

News.ruиещё 8
33 минуты назад

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил, что в стране почти не осталось русского языка, однако повсюду присутствует суржик — так называемый «украинский русский». В эфире интернет-радио «Голос ФМ» он назвал русскоязычное население Украины «русифицированными украинцами».

На Украине признали провал в борьбе с русским языком
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Если говорить об украинском русском, то это суржик. Это суржик, который применяется, в том числе русифицированными гражданами Украины, — подчеркнул языковой омбудсмен.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» действует в стране с 2019 года. Он предусматривает использование практически во всех сферах жизни исключительно национального языка. По этому поводу на Украине постоянно происходят бытовые конфликты.

Ранее стало известно, что жители Украины жалуются на названия городов и населённых пунктов, которые носят русскоязычный характер. Об этом Тарас Креминь, пояснивший, что уже обратился к местным властям с просьбой переименовать их в соответствии со стандартами украинского правописания.
В мире,Телевидение,Тарас Креминь,
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