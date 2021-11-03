«Зеленский не знает вообще ничего — и может начать войну»

Бывший замначальника Генштаба украинской армии генерал-лейтенант Игорь Романенко предложил ввести на территории Украины военное положение. Что это значит, каким для Киева был опыт введения военного положения в 2018 году, а также к чему может привести повторение ситуации, — в материале «Газеты.Ru».

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«В целом новое сосредоточение на границе небезопасно, и Украине, при необходимости, нужно быть готовой к объявлению военного положения», – написал Игорь Романенко в статье для издания «Главред». При этом он пообещал «кровавую баню» в случае полномасштабной войны с Россией и отметил, что Киев может надеяться только на свои силы и некоторую помощь США.

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До этого американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показано размещение российских военных «на границе с Украиной» – в Смоленской области. Стоит отметить, что Смоленская область граничит с Белоруссией, но у нее нет границы с Украиной.

«Единого понятия о военном положении нет, в каждой стране оно вводится и регламентируется по-своему. Военное положение – это особый правовой режим, который вводится или на территории всей Украины, или в отдельных ее регионах. Под него корректируется абсолютно все – от производств до свободы перемещения граждан», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Повод для введения военного положения – вооруженная агрессия или угроза нападения, опасность для государственной независимости Украины и ее территориальной целостности. Правовой основой для его введения является конституция и закон «О правовом режиме военного положения». С момента получения страной независимости в 1991 году военное положение на Украине не вводилось до 2018 года.

В ноябре 2018 года произошел инцидент в Керченском проливе, в результате российские пограничники задержали три судна ВМС Украины вместе с моряками. Киев назвал задержание судов «актом агрессии». 29 ноября в 10 областях и территориальном море Украины на 30 суток было введено военное положение.

Оно предусматривало возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе – на участие в выборах. Однако реализовано это ограничение не было.

Депутат украинского парламента, основатель «Оппозиционной платформы «За жизнь» Юрий Бойко заявил тогда агентству «Украинские новости», что «введение военного положения обернулось для жителей государства экономическими и моральными потерями и было попыткой президента Украины Петра Порошенко сорвать президентские выборы и задержаться на должности».

«Украинская повестка напоминает сумасшедший дом, поэтому нельзя исключать, что она спровоцирует войну введением нового военного положения. Украинские власти малопредсказуемы и не принадлежат себе. Петр Порошенко, при всех его специфических особенностях, все же знал, чего нельзя делать. А Владимир Зеленский не знает вообще ничего — и может начать войну», – считает Храмчихин.

По словам доктора военных наук, член-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, военное положение в стране вводится в том случае, когда она готовит крупномасштабные военные действия.

«Факт того, что Украина рассматривает вопрос введения военного положения, ложится в канву усиления военной напряженности у границ России. Дело не только в Украине – она маленький элемент в масштабном комплексе сил и мер, хоть и один из важнейших», – считает эксперт.

Он отметил, что США развертывают тактическую авиацию на аэродромах зон передового базирования на Дальнем Востоке и на Алеутской гряде. Одновременно растет градус агрессии Турции в адрес России, Польша у границ Белоруссии наращивает танковую группировку.

«В это время Украина наращивает группировку ВСУ у границ самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Вероятно, они могут заставить выйти в море корабли Черноморского флота ВМФ РФ, средством принуждения может стать блокада Приднестровья – Украина перекроет границы вместе с Молдавией, ситуация там будет хуже, чем в 1941 году в Ленинграде», – сказал Сивков.

В свою очередь, военный политолог доцент РАНХиГС Валерий Волков считает, что воспользоваться возможностями введения военного положения может президент Зеленский.