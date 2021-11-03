Узбекского чиновника уволили после ограничения доступа к соцсетям

Руководителя Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомнадзор) Голибшера Зияева отстранили от исполнения обязанностей из-за несогласованных действий по ограничению доступа к социальным сетям. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу кабмина Узбекистана.
"Решением премьер-министра Абдуллы Арипова начальник Узкомнадзора Голибшер Зияев отстранен от исполнения обязанностей из-за несогласованных действий по ограничению доступа к социальным сетям", — заявили в пресс-службе правительства Узбекистана.
Ранее Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана приняла решение ограничить работу мессенджера Telegram, социальных сетей Facebook и "Одноклассники" и видеохостинга YouTube из-за нарушения закона о персональных данных.
В конце января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в закон "О персональных данных", в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны.