Узбекского чиновника уволили после ограничения доступа к соцсетям

Руководителя Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомнадзор) Голибшера Зияева отстранили от исполнения обязанностей из-за несогласованных действий по ограничению доступа к социальным сетям. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу кабмина Узбекистана.

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"Решением премьер-министра Абдуллы Арипова начальник Узкомнадзора Голибшер Зияев отстранен от исполнения обязанностей из-за несогласованных действий по ограничению доступа к социальным сетям", — заявили в пресс-службе правительства Узбекистана.

Ранее Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана приняла решение ограничить работу мессенджера Telegram, социальных сетей Facebook и "Одноклассники" и видеохостинга YouTube из-за нарушения закона о персональных данных.