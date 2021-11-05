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Глава МИД Австрии поддержал создание "Северного потока-2"

Российская Газетаиещё 6
46 минут назад

Новый министр иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт поддержал проект "Северный поток-2", поскольку его строительство будет способствовать укреплению энергетической безопасности Европы. Об этом он сообщил в интервью агентству РИА Новости.

Глава МИД Австрии поддержал создание "Северного потока-2"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр отметил, что Вена и Европа будут использовать газ до "полной декарбонизации". "В этом контексте "Северный поток-2" способствует энергетической безопасности", - заявил он.

Строительство газопровода "Северный поток-2", который проложен по дну Балтийского моря, было завершено в начале сентября.

В мире,Северный поток 2,МИД,
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