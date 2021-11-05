Глава МИД Австрии поддержал создание "Северного потока-2"

Новый министр иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт поддержал проект "Северный поток-2", поскольку его строительство будет способствовать укреплению энергетической безопасности Европы. Об этом он сообщил в интервью агентству РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Министр отметил, что Вена и Европа будут использовать газ до "полной декарбонизации". "В этом контексте "Северный поток-2" способствует энергетической безопасности", - заявил он.