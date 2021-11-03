В Пентагоне заявили о формировании нового триполярного мира

"Мы вступаем в мир с тремя полюсами [силы], когда Соединенные Штаты, Россия и Китай — все являются великими державами. Мы, на мой взгляд, вступаем в мир, который потенциально будет являться более нестабильным в стратегическом плане, чем, скажем, в последние 40, 50, 60 или 70 лет", — рассказал Милли.