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Глава начальников штабов США заявил о формировании триполярной системы в мире

Газета.Ruиещё 7
7 минут назад

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил, что мировое сообщество вступает в эпоху повышенной стратегической нестабильности, в системе международных отношений теперь формируются три центра силы — Россия, Китай и США. Об этом он рассказал во время выступления на Аспенском форуме по безопасности, трансляция которого ведется на YouTube.

В Пентагоне заявили о формировании нового триполярного мира
Фото: ReutersReuters

"Мы вступаем в мир с тремя полюсами [силы], когда Соединенные Штаты, Россия и Китай — все являются великими державами. Мы, на мой взгляд, вступаем в мир, который потенциально будет являться более нестабильным в стратегическом плане, чем, скажем, в последние 40, 50, 60 или 70 лет", — рассказал Милли.

Ранее председатель КНШ ВС США заявил, что правительство Штатов не наблюдает никаких агрессивных военных действий России рядом с границей Украины. Накануне американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показано размещение российских военных "на границе с Украиной" — в Смоленской области.

В мире,Марк Милли,Комитет начальников штабов,
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