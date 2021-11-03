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Прогноз «теневого ЦРУ»: Польша и Турция замахнутся на земли СССР

Мария Иванова
41 минуту назад

Автор «Комсомольской правды» Олег Адамович обратил внимание на прогноз главы «теневого ЦРУ» (аналитической компании «Стретфор») Джорджа Фридмана, который считает, что Польша и Турция попытаются заполучить земли бывшего СССР. Опрошенные «КП» эксперты согласны с Фридманом и считают, что России нужны идти на более решительные меры.

Прогноз «теневого ЦРУ»: Польша и Турция замахнутся на земли СССР
Фото: ReutersReuters

Своими прогнозами Фридман поделился в книге «Следующие 100 лет». В частности, он предположил, что Турция начнет экспансию на Кавказ, юг России, в Крым и Среднюю Азию. По его мнению, Анкара попытается нарастить влияние в этих регионах за счет экономики и политики.

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«Черное море станет турецким озером, а страны региона примкнут к новому центру экономического могущества», - процитировал Фридмана журналист.

Политолог, историк Павел Пряников заявил «КП», что Москва точно не отдаст Крым Турции - «ни культурно, ни экономически».

«Этот полуостров стал для нас символом, поэтому за него будут драться. А вот со странами Кавказа все сложнее. Азербайджан практически уже попал под полное влияние Анкары», - отметил эксперт, напомнив о сотрудничестве Баку и Анкары по Нагорному Карабаху.

По мнению историка, Грузия также продолжит развивать отношения с Турцией, «окончательно скатываясь в ее зону влияния».

«Чечня - такой же символ, как Крым, - ее не сдадут. Но у нас на Северном Кавказе и даже в Поволжье, в Сибири живут другие тюркские народы. Речи об их отделении от России, конечно, не идет, но следить за влиянием Турции в таких регионах надо пристально», - подчеркнул он.

В Средней Азии Турция, по мнению эксперта, «может развернуться без оглядки». Он заявил, что Туркмения уже сейчас ориентируется на Азербайджан и Турцию, а Узбекистан хочет выстроить хорошие отношения со всеми.

«В Киргизии власть слабее, там регулярные перевороты. Поэтому османы будут пытаться в Бишкеке власть просто перекупить, уговорить их на строительство военных турецких баз», - заявил Пряников.

В своей книге Фридман также предрек постепенное ослабление роли Франции с Германией в ЕС и усиление Польши. По его мнению, поляки попытаются продвинуться на восток и создать буферную зону в Белоруссии и на Украине.

Историк, обществовед Андрей Фурсов в беседе с «КП» назвал усиление Польши и Турции «частью большого плана англосаксов».

«Сами по себе Турция и Польша никогда бы не укрепились так, как сейчас. Великобритания и Европа целенаправленно вливают деньги в экономики этих стран, чтобы ослабить Россию», - заявил он.

По мнению эксперта, если Польше и Турции удастся добиться в этом успехов, западные страны постараются ослабить их самих. Фурсов заявил, что России в ответ нужно принимать более решительные меры: «держать» Белоруссию, а в Средней Азии играть на финансовой зависимости стран, в том числе перекрывая денежный кран в случае конфликтов.

Ранее Фридман прогнозировал, что к 2050 году Турция может захватить часть территорий Армении, Греции, Грузии, некоторые регионы Казахстана, Узбекистана, Ирака, Египта и Ливии.

Турецкий политолог Мустафа Карачай отмечал, что намеки на восстановление Османской империи помогают властям наращивать электорат. Однако реальной возможности заполучить новые территории у страны пока нет, уверен он.

В мире,Павел Пряников,Джордж Фридман,Андрей Фурсов,ЦРУ,ЕС,Комсомольская правда,
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