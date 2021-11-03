Прогноз «теневого ЦРУ»: Польша и Турция замахнутся на земли СССР

Автор «Комсомольской правды» Олег Адамович обратил внимание на прогноз главы «теневого ЦРУ» (аналитической компании «Стретфор») Джорджа Фридмана, который считает, что Польша и Турция попытаются заполучить земли бывшего СССР. Опрошенные «КП» эксперты согласны с Фридманом и считают, что России нужны идти на более решительные меры.

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Своими прогнозами Фридман поделился в книге «Следующие 100 лет». В частности, он предположил, что Турция начнет экспансию на Кавказ, юг России, в Крым и Среднюю Азию. По его мнению, Анкара попытается нарастить влияние в этих регионах за счет экономики и политики.

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«Черное море станет турецким озером, а страны региона примкнут к новому центру экономического могущества», - процитировал Фридмана журналист.

Политолог, историк Павел Пряников заявил «КП», что Москва точно не отдаст Крым Турции - «ни культурно, ни экономически».

«Этот полуостров стал для нас символом, поэтому за него будут драться. А вот со странами Кавказа все сложнее. Азербайджан практически уже попал под полное влияние Анкары», - отметил эксперт, напомнив о сотрудничестве Баку и Анкары по Нагорному Карабаху.

По мнению историка, Грузия также продолжит развивать отношения с Турцией, «окончательно скатываясь в ее зону влияния».

«Чечня - такой же символ, как Крым, - ее не сдадут. Но у нас на Северном Кавказе и даже в Поволжье, в Сибири живут другие тюркские народы. Речи об их отделении от России, конечно, не идет, но следить за влиянием Турции в таких регионах надо пристально», - подчеркнул он.

В Средней Азии Турция, по мнению эксперта, «может развернуться без оглядки». Он заявил, что Туркмения уже сейчас ориентируется на Азербайджан и Турцию, а Узбекистан хочет выстроить хорошие отношения со всеми.

«В Киргизии власть слабее, там регулярные перевороты. Поэтому османы будут пытаться в Бишкеке власть просто перекупить, уговорить их на строительство военных турецких баз», - заявил Пряников.

В своей книге Фридман также предрек постепенное ослабление роли Франции с Германией в ЕС и усиление Польши. По его мнению, поляки попытаются продвинуться на восток и создать буферную зону в Белоруссии и на Украине.

Историк, обществовед Андрей Фурсов в беседе с «КП» назвал усиление Польши и Турции «частью большого плана англосаксов».

«Сами по себе Турция и Польша никогда бы не укрепились так, как сейчас. Великобритания и Европа целенаправленно вливают деньги в экономики этих стран, чтобы ослабить Россию», - заявил он.

По мнению эксперта, если Польше и Турции удастся добиться в этом успехов, западные страны постараются ослабить их самих. Фурсов заявил, что России в ответ нужно принимать более решительные меры: «держать» Белоруссию, а в Средней Азии играть на финансовой зависимости стран, в том числе перекрывая денежный кран в случае конфликтов.

Ранее Фридман прогнозировал, что к 2050 году Турция может захватить часть территорий Армении, Греции, Грузии, некоторые регионы Казахстана, Узбекистана, Ирака, Египта и Ливии.