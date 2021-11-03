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В ЕС испугались последствий слов Байдена о российском газе

Мария Иванова
39 минут назад

Болгарское издание «Дневник» рассказало, что президент США Джо Байден призвал противостоять попыткам России «манипулировать газом в пагубных политических целях». «ИноСМИ» обратили внимание на комментарии болгарских читателей к этому материалу: по их мнению, если ЕС последует призыву Байдена, Европа будет «демократично мерзнуть».

В ЕС испугались последствий слов Байдена о российском газе
Фото: ReutersReuters

Во время саммита G20 Байден встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и вице-канцлером Олафом Шольцем. В Белом доме рассказали, что стороны обсудили гарантии, которые «не позволят России использовать экспорт газа в пагубных целях».

Байден подчеркнул важность сотрудничества США и Германии по поддержке Украины и энергетической безопасности Европы.

В комментариях к материалу «Дневника» пользователи обвинили Байдена в лицемерии и поинтересовались, почему Штаты не поставляют свой газ в ЕС во время кризиса.

«Сказал Байден, в то время как США продает газ Китаю, а не Европе… Пусть лучше скажет, куда делся газ, положенный Европе?» - написал diegos.

Пользователь под ником mbs добавил, что «призывами Байдена счета не оплатить».

«То есть, возможно, следующие несколько зим мы (а что еще хуже - наши дети) будем мерзнуть, но будем мерзнуть демократично, по-евроатлантически! Какой же дурак этот Джо…» - отметила libretto.

«Не дай Бог, чтобы Путин прислушался к призыву Байдена и снизил цены. Кому тогда будут продавать газ американские компании! И им, бедняжкам, придется снизить цены, и экономика США понесет убытки. Бай Байден, опомнись!» - написал grajdanin1.

В мире,Олаф Шольц,Джозеф Байден,Ангела Меркель,ЕС,InoSMI.Ru,
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