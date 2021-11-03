Меркель захотели отправить в отставку

В Германии коалиционные переговоры трех партий — СДПГ, «Зеленых» и СвДП, — перешли к подробному обсуждению всех спорных вопросов. По их плану, новое правительство будет представлено к началу декабря. Как отмечают СМИ, ключевые проблемы касаются внешней политики, климатических вопросов и налогов. Эксперты уверены, что три партии все же смогут прийти к взаимопониманию в установленный срок, что приведет к смене власти в Германии впервые за 16 лет.

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Германия вплотную приближается к уходу от власти канцлера Ангелы Меркель — в Бундестаге продолжились переговоры о создании коалиции без участия ХДС/ХСС.

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Официальный диалог между Социал-демократической партией Германии (СДПГ), «Зелеными» и «Свободными демократами» (СвДП) продолжается с конца октября, а с ноября три партии приступили к предметному обсуждению всех деталей будущего коалиционного соглашения. Официальные лица от трех ключевых партий потенциального правительства разделились на 22 тематические рабочие группы, охватывающие все вопросы, и уже к 10 ноября должны представить свои рекомендации.

В соответствии с предварительным планом переговоров от рекомендации групп перейдут к высшим партийным лидерам, которые постараются закрыть все оставшиеся проблемные моменты, и в случае успеха к 30 ноября представить итоговый коалиционный договор.

Как ожидается, уже 6 декабря Германия увидит новое правительство во главе с Олафом Шольцем — вице-канцлером ФРГ от партии СДПГ.

Однако гладкому пути трех партий к коалиции мешает ряд спорных вопросов по будущему немецкой политики. И хотя диалог сторон проходит с соблюдением секретности без утечек в СМИ, ряд изданий все же указывают на главные проблемные моменты. Так, европейская редакция Politico называет таковыми вопросы климата, налоговую и внешнюю политику.

В чем партии расходятся

Будущая климатическая политика Германии в данном случае — одна из основных проблемных точек, поскольку является главным для партии «Зеленых», без которой собрать коалицию не представляется возможным. Предварительно стороны согласились инвестировать в развитие «чистой энергии», отказаться от транспорта на ископаемом топливе и прекратить добычи угля — все это направлено на реализацию общемирового плана для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5°C.

Однако в отдельных моментах полного консенсуса все же нет, в том числе по плану «Зеленых» о сокращении или отказу от субсидий, которые якобы способствуют изменениям климата. С точки зрения партии, таковыми являются даже налоговые льготы для тех, кто пользуется пригородными поездами. В этом плане «Зеленые» совсем не совпадают с СвДП, они выступают против таких мер.

К тому же, в подвешенном состоянии находится инициатива по отказу Германии от угля к 2030 году вместо 2038 года.

Эту тему опять-таки продавливают «Зеленые», а социал-демократы и СвДП по большей части занимают промежуточную позицию, не давая жестких гарантий по этому вопросу.

Что касается экономических вопросов, то их можно считать одними из самых спорных для сторон. В частности, «Зеленые» и социал-демократы призывали к повышению налогов, в особенности для богатых немцев, когда СвДП резко против таких мер. Более того, свободные демократы хотят снижения налогов, вызывая критику со стороны партнеров.

По внешней политике же неизвестными переменными остаются вопросы, связанные с взаимодействием с Россией и Китаем, а также НАТО. Эти моменты не попали в предварительные договоренности, и не получили должного обсуждения во время предвыборной кампании.

К примеру, по России позиции сторон расходятся достаточно значительно. СДПГ в данном случае выступает за осторожное сотрудничество с Москвой, а «Зеленые» и свободные демократы настаивают на новых санкциях, в том числе за предполагаемые нарушения прав человека.

При этом по НАТО проблемы возникают из-за требования США по повышению всех стран-членов альянса своих расходов на оборону до 2%. Эту линию поддерживают СвДП, но критически воспринимают «Зеленые» и часть СДПГ. Схожая ситуация наблюдается и вокруг инициативы НАТО по разделению ядерного оружия.

О чем смогли договориться

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают ход текущих переговоров между тремя партиями, отдельно указывая на закрытый характер обсуждений и практически полное отсутствие каких-либо утечек.

Руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов считает, что расхождения у сторон есть по всем темам и основной вопрос в том, как их удастся свести.

«К примеру, «Зеленые» хотят запретить «Северный поток — 2», СвДП собираются привязать этот вопрос к Алексею Навальному, а СДПГ его связывают с транзитом газа через территорию Украины.



10 ноября 22 рабочие группы доложат нам, что у них получилось и по каким точкам соприкосновения они сошлись. Но на сегодня информация о ходе переговоров носит закрытый характер», — добавил эксперт.

В то же время, научный директор Российско-германского форума Александр Рар уверен, что на текущем этапе удалось согласовать финансовую политику и ряд других вопросов, в том числе по налогам.

«Социал-демократы и «Зеленые» говорили, что государство должно получить новые рычаги управления в руки, в том числе через финансовые механизмы, и повысить налоги, чтобы за пандемию начали платить супербогатые немцы. А свободные демократы выступали резко против, поддерживая снижение налогов. В итоге стороны согласились, что налоги не будут повышены и не будут снижены, достигнув такого промежуточного результата», — указал эксперт.

С точки зрения Рара, между сторонами также есть понимание того, что вопрос климата будет главным и доминирующим политическим аспектом для нового правительства на ближайшие четыре года, а по внешней политике будет курс на западные ценности.

«Вероятно, будет новое укрепленное министерство экономики и климата, и внешняя политика страны будет направлена на реализацию курса на либеральные ценности. Последний пункт, скорее всего, приведет к столкновениям с Россией и Китаем, а также другими государствами за пределами Евросоюза, у которых другая форма государственного строя нежели западная демократия», — подчеркнул эксперт.

Ждать ли новое правительство

Насколько удалось продвинуться трем партиям на пути к новому правительству, станет понятно 10 ноября. Пока в немецких СМИ наблюдается достаточно благоприятная атмосфера относительно будущей коалиции, а Олафа Шольца уже прямо представляют в качестве преемника Меркель.

В частности, Der Spiegel описывая события саммита G20, который проходил в Риме с 30 по 31 октября, указала, что Меркель представила будущего канцлера большинству своих зарубежных коллег. При этом отношения Шольца с действующей главой правительства издания называют очень гармоничными, несмотря на то что победа СДПГ фактически отстранила от власти партию Меркель «Христианско-демократический союз».

По версии Владислава Белова из Института Европы РАН, скорее всего, коалиционные переговоры социал-демократов с «Зелеными» и СвДП действительно закончатся успешно, что сделает Шольца новым канцлером Германии.

«Вероятно, стороны смогут согласовать все спорные моменты и к 30 ноября подготовить коалиционный договор.



В таком случае у них, по всей видимости, получится сделать канцлера к середине декабря.



На сегодня все выглядит очень благопристойно, вероятность того, что у них все же получится утвердить правительство, очень высока», — указал эксперт.

Схожее мнение высказал и Александр Рар из Российско-германского форума, по его словам, стороны вполне могут успеть заключить коалиционный договор до конца ноября и избрать канцлера в декабре.