В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 71.48EUR 82.96
Войти в почту

Стало известно решение Интерпола по поиску Тихановской

Вероника Полынина
48 минут назад

Интерпол считает невозможным использовать свои каналы для международного розыска бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом заявил руководитель национального центрального бюро Интерпола в Белоруссии Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Стало известно решение Интерпола по поиску Тихановской
Фото: ReutersReuters

Выступая в эфире телеканала «Беларусь 1», Медведев сообщил, что такое решение было принято специальной рабочей группой Интерпола после изучения материалов, предоставленных белорусским представительством организации.

При этом Медведев подчеркнул, что Интерпол «никогда ни под каким предлогом не ставит под сомнение законность тех уголовных дел, которые возбуждены на территории Республики Беларусь».

«Это всего лишь следование тем правилам, нормам, которые существуют в организации», - отметил он.

Тихановская стала фигурантом нового уголовного дела

Ранее КГБ Белоруссии включил Светлану Тихановскую в список лиц, причастных к террористической деятельности. В отношении Тихановской возбуждены уголовные дела о «самовольном присвоении звания либо власти должностного лица» и «создании псевдоорганов государственной власти и представительств за рубежом». Минск обращался к Литве с запросом о выдаче Тихановской, но получил отказ.

В мире,Светлана Тихановская,Дмитрий Медведев,КГБ РБ,Интерпол,ИТАР-ТАСС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители