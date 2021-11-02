Стало известно решение Интерпола по поиску Тихановской

Интерпол считает невозможным использовать свои каналы для международного розыска бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом заявил руководитель национального центрального бюро Интерпола в Белоруссии Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

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Выступая в эфире телеканала «Беларусь 1», Медведев сообщил, что такое решение было принято специальной рабочей группой Интерпола после изучения материалов, предоставленных белорусским представительством организации.

При этом Медведев подчеркнул, что Интерпол «никогда ни под каким предлогом не ставит под сомнение законность тех уголовных дел, которые возбуждены на территории Республики Беларусь».

«Это всего лишь следование тем правилам, нормам, которые существуют в организации», - отметил он.