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Политолог предрек России большие испытания из-за США

Lenta.ru
45 минут назад

Несмотря на возрастающее количество глобальных проблем, таких как изменение климата, пандемия коронавируса и энергетический кризис, ведущие державы не расширяют сотрудничество. На это обратил внимание в беседе с «Лентой.ру» глава Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

Политолог предрек России большие испытания из-за США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политолог отметил, что США наращивают военное присутствие у границ России и Китая, которых Вашингтон «назначил» своими главными противниками. В частности, он напомнил, что американский эсминец USS Porter начал свой переход в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами НАТО. Ученый предрек, что Россию и весь мир ожидают большие испытания.

По словам Лозанского, «вашингтонское болото» мешает международному сообществу в поиске компромиссов в военной сфере. При этом он добавил, что президент США Джо Байден даже при большом желании не сможет значимо повлиять на текущее положение дел. «На этом фоне предстоящий саммит Байдена и [президента России Владимира] Путина был бы необходим и как можно скорее, но даже если он состоится, ожидать серьезных прорывов не следует», — оценил ситуацию политолог.

31 октября глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в ходе встречи с Байденом в Риме обсуждалась организация контактов лидеров России и США в обозримой перспективе. Он отметил, что американский лидер подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты с российским коллегой.

В мире,Эдуард Лозанский,Джозеф Байден,Сергей Лавров,НАТО,МИД,Lenta.ru,
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