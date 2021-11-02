Зеленский: «Крым и Донбасс — экобомбы в центре Европы»

Президент Украины затронул на экологическом саммите ООН политические вопросы

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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на экологическом саммите ООН в Глазго, назвал Крым и Донбасс «экобомбами». В Крыму слова украинского президента назвали лицемерием, отметив, что именно Киев перекрыл подачу воды на полуостров, а в ФГУП «Оборонпромэкология» при Минобороны РФ «Газете.Ru» категорически заявили, что никакой экологической катастрофы, в том числе из-за наличия военной базы, в Черноморском регионе нет.

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В Глазго завершается конференция ООН по вопросам изменений климата. В ней принимают участия главы государств и правительств более чем 120 стран, включая президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона. Главной темой саммита стало подведение итогов за последние шесть лет, то есть с момента подписания Парижского климатического соглашения. Наравне с этим обсуждаются вопросы глобального потепления. Страны также планируют принять меры по снижению парниковых выбросов и достижению углеродной нейтральности.

Вместе с этим не все гости COP26 обозначили исключительно климатическую направленность в своих заявлениях. Например, президент США Байден был разочарован тем фактом, что России и Китай от участия в саммите отказались и, по его мнению, принимать обязательства по итогам конференции не будут.

Политизированным заявлением в адрес России отметился и президент Украины Владимира Зеленский, рассказавший о восстановлении природы в зоне Чернобыльской АЭС, но вместе с тем затронувший тему конфликта на востоке Украины и Крымского полуострова, связав это с экологией.

Глава Украины высказал предположение, что в свете событий 2014 года перешедший России Крым и непризнанные республики ДНР и ЛНР стали экологически неблагоприятными районами.

«В 1994 году Украина получила гарантии безопасности (речь идет о Будапештском меморандуме. — «Газета.Ru»), которые, к сожалению, не были выполнены, а планета получила две экобомбы в центре Европы – оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса. Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой РФ. А на части Донбасса — затопление шахт, деградация грунта, дефицит питьевой воды. Все это сейчас. Это общая угроза всему миру», — заявил Зеленский, отметив, что для решения экологических проблем государствам необходимо «глобальное потепление в отношениях».

В Крыму высказывание Зеленского назвали проявлением «лицемерия». По словам замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александра Молохова, Украина сама провоцирует неблагоприятные экологические изменения на территории полуострова, а Зеленскому, говоря об экологических террористах, следует почаще «смотреться в зеркало».

С апреля 2014 года Украина перекрыла подачу пресной воды из Днепра в Крым. До этого Киев обеспечивал до 85% потребностей полуострова через Северо-Крымский канал.

«Говоря об «экобомбах», господин Зеленский лицемерит, путая причину со следствием. Именно водная блокада Крыма со стороны Киева создает угрозу экологической безопасности полуострова и ведет к заболачиванию южных областей в самой Украине», — приводит слова Молохова РИА «Новости».

Что же до слов Зеленского о базировании в Крыму Черноморского флота ВМФ России, то генеральный директор ФГУП «Оборонпромэкология» Магомед Беков в комментарии «Газете.Ru» пояснил, что оснований говорить об экологической катастрофе в Крыму нет. Он предположил, что заявление Зеленского — «наверняка политический момент».

«Никакой экологической катастрофы там, естественно, нет. Все находится в пределах нормы. Все остальное — домыслы. По нашим данным, там все хорошо. В каком состоянии было экологическое состояние Крыма до присоединения, сказать не могу. Этой информацией я не владею», — сказал собеседник.

ФГУП «Оборонпромэкология» создано приказом директора Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации. Предприятие занимается, в частности, очисткой и рекультивацией загрязненных земельных участков, воинских частей и военных городков от загрязнений, в том числе нефтепродуктами, а также утилизацией отходов различных групп опасности.

Черноморский флот базировался в Крыму с момента своего создания как составная часть Российской империи, СССР, а после этого — ВМФ России. В новейшей истории неопределенной статус территориальной принадлежности флот имел в начале 90-х, когда и Россия, и Украина настаивали на своих правах на него.