В Киеве вандалы сломали памятник «Ежик в тумане»

Неизвестные изуродовали памятник «Ежик в тумане», который был установлен в Киеве, скульптура была вырвана с корнем, также ежику повредили нос.
«Об этом в своем Telegram-канале рассказала блогер Янина Соколовская. Случившееся она назвала «диким символизмом». Памятник изуродовали и повалили на землю, теперь он нуждается в серьезной реставрации», – сообщает агентство «УНИАН».
Отмечается, что скульптуру отправили на реставрацию.
Ранее в Лубнах Полтавской области Украины неизвестные сбросили с постамента памятник командиру 25-й стрелковой дивизии Красной армии времен Гражданской войны Василию Чапаеву.