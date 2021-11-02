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В Киеве вандалы сломали памятник «Ежик в тумане»

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Неизвестные изуродовали памятник «Ежик в тумане», который был установлен в Киеве, скульптура была вырвана с корнем, также ежику повредили нос.

В Киеве вандалы сломали памятник «Ежик в тумане»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Об этом в своем Telegram-канале рассказала блогер Янина Соколовская. Случившееся она назвала «диким символизмом». Памятник изуродовали и повалили на землю, теперь он нуждается в серьезной реставрации», – сообщает агентство «УНИАН».

Отмечается, что скульптуру отправили на реставрацию.

Ранее в Лубнах Полтавской области Украины неизвестные сбросили с постамента памятник командиру 25-й стрелковой дивизии Красной армии времен Гражданской войны Василию Чапаеву.

В мире,Происшествия,Василий Чапаев,Янина Соколовская,УНИАН,
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