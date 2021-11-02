Зеленский ввел новые санкции против России

«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"», — говорится в указе.

Санкции касаются граждан, причастных к организации выборов в Госдуму в Крыму и голосованию жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В санкционный список попала также сеть магазинов Mere, компания Group-IB, СИЗО №1 в Симферополе, судостроительный завод «Море», научно-технический центр «Импульс-2», а также украинские авиакомпании «Хорс», «Камус Эйр», «Украинско-средиземноморские авиалинии».