Обещавший повесить Зеленского Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ

Экс-лидер «Правого сектора» (организация, запрещенная в России ) Дмитрий Ярош заявил, что занял должность советника главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Об этом бывший глава радикальной националистической организации рассказал на своей странице в Facebook.

«Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля – в подавлении протестов на востоке Украины.

С поста лидера «Правого сектора» Ярош ушел в 2015 году. С 2014 по 2019 год политик являлся депутатом Верховной рады Украины, выиграв на досрочных парламентских выборах в одномандатном округе. Кроме того, Ярош участвовал в президентских выборах на Украине 2014 года, однако получил лишь 0,7% голосов избирателей.