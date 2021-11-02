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Обещавший повесить Зеленского Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ

Елена Прошина
41 минуту назад

Экс-лидер «Правого сектора» (организация, запрещенная в России) Дмитрий Ярош заявил, что занял должность советника главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Об этом бывший глава радикальной националистической организации рассказал на своей странице в Facebook.

Обещавший повесить Зеленского Ярош стал советником главнокомандующего ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего ВСУ. Спасибо за доверие!», — рассказал Ярош.

Свой пост украинский политик сопроводил фотографией с генерал-майором и снимком обложки удостоверения советника.

«Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля – в подавлении протестов на востоке Украины.

С поста лидера «Правого сектора» Ярош ушел в 2015 году. С 2014 по 2019 год политик являлся депутатом Верховной рады Украины, выиграв на досрочных парламентских выборах в одномандатном округе. Кроме того, Ярош участвовал в президентских выборах на Украине 2014 года, однако получил лишь 0,7% голосов избирателей.

* Организация, запрещенная в России

В мире,Дмитрий Ярош,Верховная Рада,
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