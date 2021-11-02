Обзор иноСМИ: таможенная месть РФ и превращение Украины в фавелы

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
Европейские политики выступают на климатической конференции ООН как «спасатели климата», но в действительности континент сильно зависит от природного газа, добыча которого связана со сверхнормативными выбросами метана, отмечается в статье Аарона Кларка и Лауры Миллан для Bloomberg. По словам авторов статьи, в ЕС нашли способ «отомстить» России за европейскую зависимость от газа с помощью огромных налогов на импорт, связанный с большими выбросами.
Кроме того, в ЕС рассматривают идею введения рейтинга поставщиков, в котором будет учитываться объем выбросов парниковых газов на единицу произведенной электроэнергии. Однако определить этот показатель непросто из-за ограниченных возможностей спутникового наблюдения. Авторы статьи считают, что дополнительное давление на РФ не поможет, пока сама Европа заметно не уменьшит количество потребляемого газа.
Эксперт Украинского института по вопросам безопасности Сергей Шабовта считает, что большей части Украины грозит превращение в бразильские фавелы - трущобы, в которых отсутствует развитая инфраструктура и высок уровень преступности. В своей статье для «Главреда» эксперт заявил, что Украина превращается в «глубоко коррумпированное государство», а стоят за этим «правовой нигилизм и поляризация общества».
Шабовта отметил, что Украина идет по латиноамериканскому пути: «богатые отстраивают свои городки, закрывают себя шлагбаумами и охраной», тогда как во многих украинских городах люди живут в нищете и не могут платить по счетам.
Турецкая газета Cumhuriyet обратила внимание на визит в США константинопольского патриарха Варфоломея: он встретился с президентом Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, пожаловался на положение церкви в Турции и раскритиковал политику России по Украине. Cumhuriyet отмечает, что первый за 12 лет визит Варфоломея в Штаты и его встреча с Байденом ясно показали планы США - американцы хотят сделать Фенер (Константинопольский патриархат) лидером в регионе.
Автор статьи заявил, что США с 1940-х годов используют Фенер для влияния на православные народы Восточной Европы и Балкан. С этим связано и давление на Турцию: Штаты хотят, чтобы Анкара признала Фенер «вселенским», то есть лидером всех православных. Однако Турция считает его религиозным институтом греческой православной общины на своей территории и не хочет давать ему сравнимые с Ватиканом полномочия. Если Анкара признает Фенер вселенским, турецкому патриарху и другим священнослужителям больше не потребуется гражданство Турции и в стране сформируется «государство в государстве».
В Британии интернет-троллям будет грозить до двух лет тюрьмы за сообщения или контент, причиняющие психологический вред другим пользователям. Как рассказала The Times, такое положение содержится в новом законопроекте о борьбе с злоупотреблениями в интернете; сейчас документ рассматривает британское правительство.
Британская Юридическая комиссия призвала оценивать тяжесть преступления по «вероятному психологическому ущербу» после нескольких громких дел об интернет-травле чернокожих футболистов Премьер-лиги. Новый закон, предложенный комиссией, сместит акцент с содержания сообщения в интернете на его последствия.
Украинское издание «Вести» рассказало, что за два с половиной года президент Владимир Зеленский получил 285 подарков. Издание выяснило, что экс-глава США Дональд Трамп в честь инаугурации отправил Зеленскому портсигар; оказалось, что американские политики дарят много предметов, связанных с курением, - особенно пепельниц.
Президент Венгрии дарил Зеленскому статуэтку гусара, президент Эстонии — велосипед, а посол Филиппин - стеклянную фигурку автобуса. Президент Турции Реджепа Тайип Эрдоган дарил Зеленскому вазу, галстук и совместное фото в рамке.