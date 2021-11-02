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Обзор иноСМИ: таможенная месть РФ и превращение Украины в фавелы

Елена Прошина
12 минут назад

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Обзор иноСМИ: таможенная месть РФ и превращение Украины в фавелы
Фото: ReutersReuters

Таможенная месть России

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Европейские политики выступают на климатической конференции ООН как «спасатели климата», но в действительности континент сильно зависит от природного газа, добыча которого связана со сверхнормативными выбросами метана, отмечается в статье Аарона Кларка и Лауры Миллан для Bloomberg. По словам авторов статьи, в ЕС нашли способ «отомстить» России за европейскую зависимость от газа с помощью огромных налогов на импорт, связанный с большими выбросами.

Кроме того, в ЕС рассматривают идею введения рейтинга поставщиков, в котором будет учитываться объем выбросов парниковых газов на единицу произведенной электроэнергии. Однако определить этот показатель непросто из-за ограниченных возможностей спутникового наблюдения. Авторы статьи считают, что дополнительное давление на РФ не поможет, пока сама Европа заметно не уменьшит количество потребляемого газа.

Украина превратится в фавелы

Эксперт Украинского института по вопросам безопасности Сергей Шабовта считает, что большей части Украины грозит превращение в бразильские фавелы - трущобы, в которых отсутствует развитая инфраструктура и высок уровень преступности. В своей статье для «Главреда» эксперт заявил, что Украина превращается в «глубоко коррумпированное государство», а стоят за этим «правовой нигилизм и поляризация общества».

Шабовта отметил, что Украина идет по латиноамериканскому пути: «богатые отстраивают свои городки, закрывают себя шлагбаумами и охраной», тогда как во многих украинских городах люди живут в нищете и не могут платить по счетам.

Планы США по Турции раскрыл визит патриарха Варфоломея

Турецкая газета Cumhuriyet обратила внимание на визит в США константинопольского патриарха Варфоломея: он встретился с президентом Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, пожаловался на положение церкви в Турции и раскритиковал политику России по Украине. Cumhuriyet отмечает, что первый за 12 лет визит Варфоломея в Штаты и его встреча с Байденом ясно показали планы США - американцы хотят сделать Фенер (Константинопольский патриархат) лидером в регионе.

Автор статьи заявил, что США с 1940-х годов используют Фенер для влияния на православные народы Восточной Европы и Балкан. С этим связано и давление на Турцию: Штаты хотят, чтобы Анкара признала Фенер «вселенским», то есть лидером всех православных. Однако Турция считает его религиозным институтом греческой православной общины на своей территории и не хочет давать ему сравнимые с Ватиканом полномочия. Если Анкара признает Фенер вселенским, турецкому патриарху и другим священнослужителям больше не потребуется гражданство Турции и в стране сформируется «государство в государстве».

В Британии интернет-троллей отправят в тюрьму

В Британии интернет-троллям будет грозить до двух лет тюрьмы за сообщения или контент, причиняющие психологический вред другим пользователям. Как рассказала The Times, такое положение содержится в новом законопроекте о борьбе с злоупотреблениями в интернете; сейчас документ рассматривает британское правительство.

Британская Юридическая комиссия призвала оценивать тяжесть преступления по «вероятному психологическому ущербу» после нескольких громких дел об интернет-травле чернокожих футболистов Премьер-лиги. Новый закон, предложенный комиссией, сместит акцент с содержания сообщения в интернете на его последствия.

Сокровищница Зеленского: пепельницы от США, галстуки от Турции

Украинское издание «Вести» рассказало, что за два с половиной года президент Владимир Зеленский получил 285 подарков. Издание выяснило, что экс-глава США Дональд Трамп в честь инаугурации отправил Зеленскому портсигар; оказалось, что американские политики дарят много предметов, связанных с курением, - особенно пепельниц.

Президент Венгрии дарил Зеленскому статуэтку гусара, президент Эстонии — велосипед, а посол Филиппин - стеклянную фигурку автобуса. Президент Турции Реджепа Тайип Эрдоган дарил Зеленскому вазу, галстук и совместное фото в рамке.

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