В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 71.09EUR 82.17BRENT 84.80
Войти в почту

Украинский миллиардер назвал последний шанс вернуть Донбасс

Елена Прошина
21 минуту назад

Украинский миллиардер и внефракционный депутат Верховной рады Вадим Новинский назвал условия для возвращения Донбасса. Своим взглядом на шансы Украины депутат поделился в интервью «Ленте.ру».

Украинский миллиардер назвал последний шанс вернуть Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, Донбасс нужно возвращать на условиях федерации, в противном случае спустя год украинские власти "будут рады возвращению Донбасса на условиях конфедерации".

Новинский также утверждает, что чем больше проходит времени, тем меньше вероятность вернуть в Донбасс мир и единство. Он подчеркнул, что переговоры надо проводить, опираясь на Минские соглашения, иначе "окно возможностей окажется закрытым".

"И уже через год наша украинская власть, критикующая Минские соглашения в том числе за то, что в них прописаны федеративные отношения с ныне неподконтрольными территориями, будут рады возвращению Донбасса на условиях конфедерации", - заявил миллиардер.

Он также отметил, что ни при каких обстоятельствах нельзя замораживать конфликт в регионе, как предлагают некоторые. На его взгляд, это приведет только к тому, что разбираться с проблемой придется следующим поколениям. Поэтому, считает депутат, необходимо решить этот вопрос "по горячим следам, в считаные годы".

В мире,Вадим Новинский,Верховная Рада,Lenta.ru,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители