Украинский миллиардер назвал последний шанс вернуть Донбасс

Украинский миллиардер и внефракционный депутат Верховной рады Вадим Новинский назвал условия для возвращения Донбасса. Своим взглядом на шансы Украины депутат поделился в интервью «Ленте.ру».

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По его мнению, Донбасс нужно возвращать на условиях федерации, в противном случае спустя год украинские власти "будут рады возвращению Донбасса на условиях конфедерации".

Новинский также утверждает, что чем больше проходит времени, тем меньше вероятность вернуть в Донбасс мир и единство. Он подчеркнул, что переговоры надо проводить, опираясь на Минские соглашения, иначе "окно возможностей окажется закрытым".

"И уже через год наша украинская власть, критикующая Минские соглашения в том числе за то, что в них прописаны федеративные отношения с ныне неподконтрольными территориями, будут рады возвращению Донбасса на условиях конфедерации", - заявил миллиардер.