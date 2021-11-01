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Байден принес извинения всему миру за действия Трампа

Вечерняя Москва
49 минут назад

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден извинился за решение бывшего лидера страны Дональда Трампа о выводе США из Парижского соглашения по климату. Об этом он заявил в ходе климатического саммита в Глазго в понедельник, 1 ноября.

Байден принес извинения всему миру за действия Трампа
Фото: whitehousewhitehouse

— Полагаю, я не должен просить прощения. Но я прошу прощения за то, что США при предыдущей администрации вышли из Парижского соглашения, — цитирует РИА Новости Байдена.

На этой же экологической конференции президент США отметил, что климатические изменения угрожают существованию всего человечества. По его словам, такие природные явления — «вызов всей нашей жизни».

Российская сторона отказалась от участия в заседании в Глазго.

В воскресенье, 31 октября, на саммите «Группы двадцати» (G20) президент России Владимир Путин рассказал, что средняя температура в РФ растет быстрее, нежели во всем мире. За последнее десятилетие она выросла на 0,5 градуса.

По словам лидера страны, Россия, по экспертным оценкам, входит в число лидеров глобальной декарбонизации.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Владимир Путин,РИА Новости,
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