Китайцы высмеяли угрозы министра обороны ФРГ в сторону России

Читатели портала китайской газеты «Хуаньцю шибао» высмеяли заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости сдерживания России с использованием ядерного оружия. Перевод комментариев пользователей приводит INOSMI.info.
Многие читатели всерьез усомнились в адекватности германского министра обороны:
«Полная идиотка, душевнобольная», «Сумасшедшая женщина», «Ядерное сдерживание Германии в отношении России?? Это ж сколько надо было выпить, чтоб такое выкрикивать! Лучше ешьте побольше, не злоупотребляйте алкоголем…», «Что за идиотизм: поставки природного газа в Германию в руках России, а тысячи русских ядерных бомб направлены на Европу, ожидая своего часа, а она все еще поднимает эту тему», «Побежденные страны во Второй мировой войне осмелились вновь угрожать стране-победительнице».
Еще часть пользователей увидела в выступлении Крамп-Карренбауэр одобрение американской внешней политики:
«В невежестве своем люди бесстрашны. Некоторые европейские политики упали в обморок от восторга от «общих ценностей» Байдена. Эти парни, вероятно, и возглавят Германию после Меркель. Сразу видно, что страна покатилась по наклонной, стоило ей уйти», «Министр обороны Германии поймала американское бешенство и стала гончей Соединенных Штатов, предавая интересы Германии. Значит, ее пора истребить! Бешеных собак нужно отстреливать», «НАТО потрясающая, она промыла мозги европейцам, чтоб они стали как ослы».
Также среди китайских подписчиков нашлись и те, кто оценил реакцию России на ядерную угрозу:
«Немцы должны быть благодарны за то, что Россия не восприняла это всерьез», «Господин Шойгу засмеялся от этой новости», «Россияне улыбнулись и сказали: "Наш вентиль на газовой трубе уже может испугать Германию"».