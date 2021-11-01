Китайцы высмеяли угрозы министра обороны ФРГ в сторону России

«Полная идиотка, душевнобольная», «Сумасшедшая женщина», «Ядерное сдерживание Германии в отношении России?? Это ж сколько надо было выпить, чтоб такое выкрикивать! Лучше ешьте побольше, не злоупотребляйте алкоголем…», «Что за идиотизм: поставки природного газа в Германию в руках России, а тысячи русских ядерных бомб направлены на Европу, ожидая своего часа, а она все еще поднимает эту тему», «Побежденные страны во Второй мировой войне осмелились вновь угрожать стране-победительнице».