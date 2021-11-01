Поздравившего Путина украинского депутата задержали

В Киеве задержали депутата Верховной Рады Украины Илью Киву, на которого ранее завели уголовное дело о госизмене после того, как он поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

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Кива подтвердил информацию о задержании. Он рассказал, что находится на месте и ждет адвоката. Документов о том, что он является подозреваемым, депутату не вручили.

По словам Кивы, его машину остановили патрульные «за нарушение, которого не было, чтобы заработать денег». При этом стражи правопорядка не знали, что он находится в автомобиле.

29 октября партия мэра Киева Виталия Кличко «Удар» сообщила, что после ее обращения в правоохранительные органы против Кивы завели дело о госизмене. Причиной для расследования стало поздравительное видеообращение депутата к Путину. В своем обращении Кива назвал российского президента лидером «дружественного народа» и человеком, который пишет «новую историю славянского мира и единства».