Устроивших акцию в костюмах ку-клукс-клана украинцев сняли на видео

Украинцы прошлись по центру Киева в костюмах ку-клукс-клана и плакатами с надписями «Да, мы расисты» и «Белое превосходство». Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», опубликовавший видео с места событий.

Расистское шествие состоялось в рамках празднования Хэллоуина, уточняет канал. При этом его участники подходили к темнокожим людям и фотографировались с ними.