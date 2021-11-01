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Устроивших акцию в костюмах ку-клукс-клана украинцев сняли на видео

Александр Кузьмин
34 минуты назад

Украинцы прошлись по центру Киева в костюмах ку-клукс-клана и плакатами с надписями «Да, мы расисты» и «Белое превосходство». Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», опубликовавший видео с места событий.

Расистское шествие состоялось в рамках празднования Хэллоуина, уточняет канал. При этом его участники подходили к темнокожим людям и фотографировались с ними.

Ранее украинский спортсмен и политик Жан Беленюк заявил, что его атаковали расисты в центре Киева. По словам олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе, несколько человек выкрикивали в его адрес оскорбления расистского толка.

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