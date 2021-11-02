Демократия США в Средней Азии: как НАТО наступает на "подбрюшье" России

После ухода из Афганистана США ищут способ закрепиться в Центральной Азии, чтобы сохранить присутствие в регионе. Однако в отличие от 2001 года сегодня Россия не готова пускать силы НАТО в свое "подбрюшье", хотя и не против помочь Вашингтону в реальной борьбе с терроризмом.

Фото: EPA-EFE/GHULAMULLAH HABIBI EPA-EFE/GHULAMULLAH HABIBI

Россия не потерпит присутствия НАТО в зоне своих интересов. Об этом продолжают напоминать российские чиновники разного уровня, в частности МИД РФ. Так, на минувшей неделе глава российского дипведомства Сергей Лавров призвал соседей Афганистана не допустить появления на своей территории сил НАТО и США. Это заявление Лавров сделал на министерской встрече Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

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Заявление прозвучало на фоне сообщений газеты Politico о том, что в Ташкент направляется делегация представителей Пентагона, чтобы обсудить варианты с размещением в Узбекистане своих контртеррористических сил. В последние месяцы Вашингтон пытается теснее работать с Ташкентом по вопросам афганского урегулирования.

"По словам американских официальных лиц, после ухода из Афганистана Узбекистан поднялся в списке приоритетов США. Эта страна — сосед Афганистана, и Ташкент был открыт для дискуссий о приеме беженцев и размещении американских войск, хотя в итоге оба вопроса завершились ничем. Тем не менее некоторые законодатели рассматривают Узбекистан как страну, имеющую уникальные возможности помочь США защитить региональные интересы в будущем", — пишет издание.

США давно планировали закрепиться в Центральной Азии

Еще весной американские СМИ писали о том, что даже после вывода всех войск из Афганистана США необходимо оставаться "поблизости".

Вашингтон надеялся на усиление кооперации с граничащими с Афганистаном Узбекистаном и Таджикистаном. Речь шла о правах на полеты и более интенсивном обмене разведданными. Формальная цель — не допустить активации в Афганистане международных террористических группировок.

У американской стороны уже есть опыт военного сотрудничества в регионе. Причем, по неподтвержденным источникам, это стало возможным только благодаря решению Владимира Путина помочь США в их борьбе с терроризмом после атаки 11 сентября 2001 года.

В самом начале афганской кампании Вашингтон арендовал у Ташкента военную базу Карши-Ханабад. В 2005 году Узбекистан стал одной из немногих, если не первой в мире страной, которая, впустив к себе американских военных, передумала и указала им на выход. Практически то же самое позже произошло и с американской базой Манас в Киргизии, откуда американцев попросили уйти в 2014 году.

Далекоидущие американские интересы

В начале 2020 года Госдепартамент изложил официальную стратегию США по политике в Центральной Азии. Свой подход американцы обозначили в шести основных пунктах:

снизить террористические угрозы в Центральной Азии; расширять и поддерживать стабильность в Афганистане; поощрять связь между Центральной Азией и Афганистаном; продвигать реформу верховенства закона и уважения прав человека; способствовать инвестициям США в развитие региона.

Кое-что из этих пунктов уже окончательно провалено. Однако сдерживание афганских террористов — вряд ли главная причина, по которой США пытаются закрепиться в Центральной Азии. Американцы находились в регионе почти 20 лет, а террористическая угроза с тех пор только возросла. Если бы НАТО и США действительно волновались о безопасности Афганистана, они бы не бросили правительство этой страны один на один с хорошо вооруженными боевиками.

Со стратегической точки зрения американцы потеряли в Афганистане не лояльное правительство, а свое региональное присутствие. На фоне усиления России и Китая Вашингтону жизненно необходимо иметь рычаги влияния на Кавказе и в Средней Азии. Именно поэтому США заигрывают со среднеазиатскими странами, пытаясь добиться их расположения.

Россия не желает видеть НАТО в Средней Азии

В России к планам американцев относятся однозначно — резко отрицательно. Москва предупреждает своих среднеазиатских соседей, что сам факт присутствия военных США автоматически делает их мишенями для международных террористов.

Еще до полного ухода американцев из Афганистана Москва начала принимать меры, чтобы не допустить сценария, при котором НАТО пустило бы в регионе корни. Как сообщала в мае газета "Коммерсантъ", власти РФ уже тогда предупредили партнеров, что США не столько заинтересованы в сохранении контроля над ситуацией в Афганистане, сколько стремятся использовать Центральную Азию как плацдарм для сдерживания России, Китая и Ирана.

Кроме того, как сообщала газета The Wall Street Journal, еще на августовской встрече в Женеве президент РФ Владимир Путин завил своему американскому визави Джо Байдену о недопустимости присутствия НАТО в Центральной Азии.

Путин также открыто критиковал идею о переброске в регион афганских беженцев и указывал, что ситуация в Афганистане имеет "прямое отношение" к безопасности РФ.

"Наши, скажем, западные партнеры настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз США или других стран. Значит, в эти страны можно направлять без виз, к нашим соседям, а к себе брать без виз не хотят? Это что за такой унизительный какой-то подход к решению этого вопроса", — отмечал Путин.

В то же время он предложил США вместе работать на афганском направлении, в том числе в сотрудничестве с российскими военными базами в Таджикистане и Киргизии, например для обмена разведданными.

В последний раз четко и недвусмысленно о нежелании видеть НАТО в Центральной Азии американцам напомнили во время недавнего визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

Власти стран Центральной Азии солидарны с Москвой

В сентябре в Душанбе состоялось совещание министров иностранных дел, министров обороны и секретарей Совбезов стран — членов ОДКБ (помимо России в блок входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан).

По итогам этой встречи страны ОДКБ вместе заявили о неприемлемости размещения на их территории находившихся в Афганистане объектов военной инфраструктуры США и других стран НАТО, а также афганских граждан, сотрудничавших с иностранными военными.

Ташкент, который не является частью ОДКБ, также солидаризировался с позицией соседей и объявил, что не намерен размещать на своей территории военных США.

При этом власти Узбекистана отметили готовность вести переговоры об обмене разведданными в рамках общей борьбы с терроризмом.

"Я хочу еще раз подтвердить, что этот вопрос [о размещении войск США] не стоит, не обсуждается и не поднимался", — отметил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

По его словам, "в ходе многих серьезных встреч" до США доводилось, что Узбекистан не приемлет размещение американских войск на своей территории: "Реальность такова, что в этом необходимости нет".