Киев перешел в красную зону карантина из-за коронавируса

Киев с 1 ноября оказался в красной зоне карантина, в которой действуют самые строгие ограничения, сообщает ТАСС. Решение было принято на внеочередном заседании Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.
Решение о переводе Киева в красную зону было принято комиссией после того, как с соответствующей просьбой к правительству обратилось руководство столицы.
Красная зона карантина на Украине предполагает, что работать и посещать места массового скопления людей можно будет только вакцинированным или людям с отрицательным ПЦР-тестом. Это касается, в частности, заведений общественного питания, гостиниц, учреждений социальной защиты, спортзалов, ТРЦ. То же касается общественного транспорта. В школах и вузах обучение переходит на дистанционный режим, а детским садам разрешается работать только при условии вакцинации всего персонала.