Киев перешел в красную зону карантина из-за коронавируса

Киев с 1 ноября оказался в красной зоне карантина, в которой действуют самые строгие ограничения, сообщает ТАСС. Решение было принято на внеочередном заседании Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.

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Решение о переводе Киева в красную зону было принято комиссией после того, как с соответствующей просьбой к правительству обратилось руководство столицы.