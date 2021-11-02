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В Харькове выбрали нового мэра

Lenta.ruиещё 3
59 минут назад

Харьковская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов нового мэра города. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В Харькове выбрали нового мэра
Фото: Public Domain / WikimediaPublic Domain / Wikimedia

Победу на них одержал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов. Согласно официальным данным, ему удалось набрать 50,66 процента голосов избирателей.

На втором месте оказался бывший глава Харьковской области Михаил Добкин с 28,41 процента голосов.

Внеочередные выборы городского главы Харькова состоялись 31 октября 2021 года. Решение о их проведении было принято в связи со смертью бывшего мэра города Геннадия Кернеса, избранного осенью 2020 года.

В сентябре руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщал, что президентская партия не будет выдвигать своего кандидата на выборы харьковского мэра. По его словам, такое решение было принято в связи с отсутствием «сильной кандидатуры» на пост местного градоначальника.

В мире,Выборы на Украине,Социальный мониторинг,Давид Арахамия,Геннадий Кернес,Михаил Добкин,Верховная Рада,
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