В Харькове выбрали нового мэра

Внеочередные выборы городского главы Харькова состоялись 31 октября 2021 года. Решение о их проведении было принято в связи со смертью бывшего мэра города Геннадия Кернеса , избранного осенью 2020 года.

В сентябре руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщал, что президентская партия не будет выдвигать своего кандидата на выборы харьковского мэра. По его словам, такое решение было принято в связи с отсутствием «сильной кандидатуры» на пост местного градоначальника.