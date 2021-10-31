Устроившего бедлам в метро японского «джокера» сняли на видео

Вызвавшего панику в токийском метро психопата засняли спокойно курящим в опустевшем поезде. 24-летний мужчина, одетый в фиолетовый костюм Джокера, в воскресенье вечером напал на пассажиров поезда в Токио. Он всадил нож в пассажира, пытался уничтожить поезд огнем и кислотой, а затем сел и закурил. Об этом сообщает газета «Йомиури».

Свидетели рассказали, что нападавший ударил ножом пассажира, окропил неизвестной жидкостью вагон поезда (не исключается кислота) и устроил пожар. Затем он перебрался в другой вагон, где спокойно сел на сиденье, закинул ногу на ногу и закурил, не помышляя о побеге. Именно этот момент попал на видео, которое распространилось в соцсетях. Нападавшего сняли на камеру смартфона очевидцы, когда двери поезда были заблокированы.

Агрессор не оказал сопротивления прибывшим полицейским.

Раненый - мужчина в возрасте 60-70 лет. Без сознания и в критическом состоянии его доставили в больницу.

В Токио сегодня празднуют Хеллоуин, поэтому многие свидетели подумали, что видят розыгрыш, но осознали серьезность происходящего, увидев окровавленный нож в руках преступника. Некоторые отметили визуальное сходство мужчины с "Джокером" - персонажем-злодеем из серий комиксов о Бэтмене.

«Я увидел, как толпа бежит по вагону и подумал, что это прикол на Хеллоуин. Но потом появился человек, идущий вслед за ними по вагону. Он медленно размахивал длинным ножом. На ноже была кровь», - рассказал очевидец.