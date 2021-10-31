В посольстве сообщили новые данные об отравлении россиян в Египте

Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев рассказал о российских туристах, которым потребовалась госпитализация после отравления в местном отеле AMC Royal Hotel. Его слова приводит РИА «Новости».

«Двадцать четыре человека находятся в настоящее время в госпитале, шесть будут выписаны в ближайшие часы, остальные сегодня вечером, или завтра», - сообщил Воропаев.

Ранее сообщалось, что на симптомы отравления, в общей сложности, жаловались около 40 россиян, отдыхавших в отеле. Среди них были как взрослые, так и дети. У них наблюдались высокая температура, диарея, тошнота.