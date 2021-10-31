В посольстве сообщили новые данные об отравлении россиян в Египте

Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев рассказал о российских туристах, которым потребовалась госпитализация после отравления в местном отеле AMC Royal Hotel. Его слова приводит РИА «Новости».
«Двадцать четыре человека находятся в настоящее время в госпитале, шесть будут выписаны в ближайшие часы, остальные сегодня вечером, или завтра», - сообщил Воропаев.
Ранее сообщалось, что на симптомы отравления, в общей сложности, жаловались около 40 россиян, отдыхавших в отеле. Среди них были как взрослые, так и дети. У них наблюдались высокая температура, диарея, тошнота.
Воропаев рассказал, что губернатор египетской провинции Красное море Амр Ханафи приказал организовать комиссию для проверки AMC Royal Hotel. От ее результатов будет зависеть возможность дальнейшей работы гостиницы. Сообщается, что в данный момент ее деятельность приостановлена на неопределенный срок.