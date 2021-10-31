В Италии умер «отец» тирамису

«Тревизо теряет еще одну звезду в своей истории еды. Адо и его очень долгий ресторанный бизнес...прошли через десятилетия гостеприимства и качества, и этой доброй улыбки, которая никогда не пропадала с его лица», — говорится в сообщении губернатора области Венето.