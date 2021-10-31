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В Италии умер «отец» тирамису

Lenta.ruиещё 2
3 часа назад

В Италии в возрасте 93 лет умер ресторатор Адо Кампеол, которого называют отцом знаменитого десерта тирамису. Об этом сообщил губернатор области Венето Лука Дзайя на своей странице в Facebook.

В Италии умер «отец» тирамису
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Адо Кампеол владел рестораном Alle Beccherie в Тревизо, где тирамису начали подавать в 1970-х годах. Тирамису появился «благодаря интуиции и фантазии» жены Кампеола Альбы, отметил Лука Дзайя. Соавтор десерта ― шеф-повар Роберто Линганотто ― рассказывал, что он получился случайно во время приготовления ванильного мороженого, когда немного сыра маскарпоне попало в смесь из яиц и сахара.

«Тревизо теряет еще одну звезду в своей истории еды. Адо и его очень долгий ресторанный бизнес...прошли через десятилетия гостеприимства и качества, и этой доброй улыбки, которая никогда не пропадала с его лица», — говорится в сообщении губернатора области Венето.

20 января 2018 года во Франции на 92-м году жизни скончался шеф-повар, обладатель трех звезд Мишлен Поль Бокюз.
В мире,Лука Дзайя,
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