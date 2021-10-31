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В Киеве епископ избил русскоязычную соседку, обвинив ее в сепаратизме

Елена Прошина
1 час назад

В Киеве епископ Православной церкви Украины (ПЦУ) Адриан (Роман Кулик) избил соседку по дому. Об этом сообщает издание Страна.ua.

В Киеве епископ избил женщину за русский язык
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О происшествии стало известно 30 октября. По словам киевлянки Иванны Бережной, сосед-епископ напал на нее возле подъезда дома и обзывал нецензурными словами.

«Епископ Адриан начал меня избивать. Мы очень боимся жить с таким человеком, который не руководит своей агрессией. Нет, он не извинился», – рассказала Бережная.

По ее словам, когда она пыталась достать телефон, чтобы снять агрессивного священника, тот выбил аппарат из рук женщины и отшвырнул в клумбу. При этом конфликт был зафиксирован камерой видеонаблюдения, установленной на доме, где проживают участники противостояния. Сначала епископ подрался с женщиной, а затем схватился и повалил на землю ее мужа, который пытался прекратить расправу.

Кроме того, по словам пострадавшей, священнослужителю не понравилось, что она говорила русском языке.

«Он заявил, что мы сепаратисты, потому что мы говорим на русском языке», - сказала Иванна.

По версии пострадавшей, конфликт возник из-за ее собаки породы той-терьер. За несколько дней до драки соседи в полночь звонили и стучали в дверь ее квартиры и угрожали расправиться с лающей собакой Бережной. Последняя уверяет, что пес молчал. Дверь агрессивным соседям она тогда не открыла, а через несколько дней встретилась с Адрианом во дворе и подверглась атаке.

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Позже священник изложил собственную версию случившегося на личной страничке в Facebook. Он утверждает, с помощью кулаков защищал свою помощницу от агрессивной соседки. Случившееся он назвал «спланированной провокацией».

В мире,Роман Кулик,РПЦ,
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