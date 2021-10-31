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Адмирал ВМС США оценил «аппетиты» Путина к риску

Газета.Ru
43 минуты назад

Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявил, что президент России Владимир Путин выглядит «умным тактиком» на фоне попыток НАТО сфокусироваться на Китае. Об этом сообщает Bloomberg.

Адмирал ВМС США оценил «аппетиты» Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, российский лидер и его китайской коллега Си Цзиньпин сотрудничают во многих областях, в том числе в сфере военных учений.

«Путин — умный тактик с большим аппетитом к риску», — отметил Ставридис.

В России сокращается численность населения и недиверсифицированная экономика, но страна все еще обладает ядерным арсеналом, поэтому игнорировать ее невозможно, подчеркнул он.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И высказался о роли КНР и России в мире.

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Как отмечается, такое высказывание китайский министр сделал на полях G20. Он подчеркнул, что Пекин и Москва являются «всеобъемлющими стратегическими партнерами», которых объединяет совместная работа. Она осуществляется под руководством президентов Си Цзиньпина и Владимира Путина и отвечает интересам обоих государств.

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