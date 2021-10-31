Появилось видео из египетского отеля, где массово отравились россияне

В интернете появилось видео из отеля AMC Royal Hotel в Хургаде, где отравились 40 российских туристов. Ролик опубликовали «Известия».

Видео снял один из постояльцев-россиян. Он прошелся с телефоном по всему отелю и зашел в столовую. Как выяснилось, она работает в обычном режиме.

«Мы вчера отравились в этой столовой, 40 человек. А сегодня уже все работает… как ни в чем не бывало», — прокомментировал автор.

Ранее сообщалось, что причиной отравления 40 российских туристов в Хургаде могла стать водопроводная вода. Об этом рассказала туристка Елена Сергеева.

Она предположила, что постояльцы отравились водопроводной водой, которой умывались и полоскали рот в отеле AMC Royal Hotel. По ее словам, египетские власти намерены возбудить уголовное дело против отеля в связи с антисанитарными условиями.