Эрдоган задумал присвоить 50% Чёрного моря

Новая концепция «Голубая родина», которую разработало правительство турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, предполагает серьёзное усиление контроля Турции над Чёрным морем. Как заявила газета Yeni Safak, турки собираются отслеживать ситуацию от греческих до восточных берегов акватории.

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По данным издания, Турция намерена построить специальные оптоэлектронные базы, позволяющие производить слежку за соседями по Чёрному морю. Одну из таких баз собираются возвести у побережья Сочи.

В данный момент власти Турции уже построили 13 таких баз для контроля над Эгейским и Мраморным морями. Их амбициозный план — контроль над 50% черноморских вод.

Цель доктрины — повышение значимости Турции как морской державы. И эксперты уверены, что ради этого Анкара будет и дальше наращивать мощь своих военно-морских сил.