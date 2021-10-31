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Эрдоган задумал присвоить 50% Чёрного моря

News.ru
25 минут назад

Новая концепция «Голубая родина», которую разработало правительство турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, предполагает серьёзное усиление контроля Турции над Чёрным морем. Как заявила газета Yeni Safak, турки собираются отслеживать ситуацию от греческих до восточных берегов акватории.

Эрдоган задумал присвоить 50% Чёрного моря
Фото: ReutersReuters

По данным издания, Турция намерена построить специальные оптоэлектронные базы, позволяющие производить слежку за соседями по Чёрному морю. Одну из таких баз собираются возвести у побережья Сочи.

В данный момент власти Турции уже построили 13 таких баз для контроля над Эгейским и Мраморным морями. Их амбициозный план — контроль над 50% черноморских вод.

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Цель доктрины — повышение значимости Турции как морской державы. И эксперты уверены, что ради этого Анкара будет и дальше наращивать мощь своих военно-морских сил.

Ранее Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран», которые победили во Второй мировой войне. Свою идею о расширении прав членов ООН до прав пяти постоянных членов Совбеза организации он озвучил в парламенте Анголы.

В мире,Реджеп Эрдоган,ООН,
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