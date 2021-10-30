Глава ДНР заявил о подготовке Украины к серьезной провокации

"Все признаки, которые являются явными, и ряд других сигналов говорит о том, что Украина готовится то ли к войне, то ли к очень серьезной провокации. Речь идет о захвате сел или выходе на границу ДНР с Россией", - заявил Пушилин в эфире YouTube канала "Соловьев Live".