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В ДНР опасаются серьезной провокации со стороны Украины

Российская Газетаиещё 4
36 минут назад

Ряд признаков говорит о подготовке Украины к "войне или серьезной провокации", заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Глава ДНР заявил о подготовке Украины к серьезной провокации
Фото: ТАССТАСС

По его словам, такое ощущение есть в республике.

"Все признаки, которые являются явными, и ряд других сигналов говорит о том, что Украина готовится то ли к войне, то ли к очень серьезной провокации. Речь идет о захвате сел или выходе на границу ДНР с Россией", - заявил Пушилин в эфире YouTube канала "Соловьев Live".

Пушилин также обратил внимание на то, что Киев стягивает силы и технику "на южном направлении".

На Украине высказались о взятии села в Донбассе

В последнее время обстановка на линии разграничения серьезно обострилась. Украинские военные применили для бомбардировки беспилотник турецкого производства Bayraktar, обстреливают населенные пункты из тяжелых орудий, запрещенных Минскими соглашениями, захватили в "серой зоне" населенный пункт Старомарьевка.
В мире,Денис Пушилин,
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