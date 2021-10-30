Меркель рассказала о планах после ухода из политики

Врио канцлера Германии Ангела Меркель рассказала, чем займется после ухода из большой политики, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По словам Меркель, возможно, она начнет путешествовать или займется чтением. Она призналась, что ей хочется «просто заняться чем-то в свободное время, зная, что через 20 минут не произойдет ничего судьбоносного».
Политик также рассказала газете, что почувствовала облегчение и благодарность, когда получила уведомление об отставке из рук президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. При этом она выразила большую благодарность за то, что 16 лет могла занимать эту должность.
Она добавила, что удовлетворена проделанной работой и признала, что со временем может почувствовать и легкую грусть.
26 октября Меркель получила официальное уведомление об отставке с поста главы правительства. С этого дня она находится в статусе временно исполняющей обязанности канцлера. Ангела Меркель занимала пост канцлера ФРГ с 2005 года.