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Меркель рассказала о планах после ухода из политики

Ювелина Бернст
31 минуту назад

Врио канцлера Германии Ангела Меркель рассказала, чем займется после ухода из большой политики, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Меркель рассказала о планах после ухода из политики
Фото: ReutersReuters

По словам Меркель, возможно, она начнет путешествовать или займется чтением. Она призналась, что ей хочется «просто заняться чем-то в свободное время, зная, что через 20 минут не произойдет ничего судьбоносного».

Политик также рассказала газете, что почувствовала облегчение и благодарность, когда получила уведомление об отставке из рук президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. При этом она выразила большую благодарность за то, что 16 лет могла занимать эту должность.

Она добавила, что удовлетворена проделанной работой и признала, что со временем может почувствовать и легкую грусть.

26 октября Меркель получила официальное уведомление об отставке с поста главы правительства. С этого дня она находится в статусе временно исполняющей обязанности канцлера. Ангела Меркель занимала пост канцлера ФРГ с 2005 года.

В мире,Ангела Меркель,Франк-Вальтер Штайнмайер,
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