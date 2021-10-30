СМИ: Германия бросает НАТО ради России

Германия отворачивается от НАТО ради России, говорится в статье американского издания Washington Examiner.

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У автора материала Тома Рогана возникли сомнения в том, что Германия продолжает оставаться одним из 30 членов альянса. Берлин «все чаще числится членом НАТО только номинально».

«Серьезный вопрос: Германия - союзник Владимира Путина или НАТО?» - пишет Роган.

В качестве доказательств приводятся поддержка немцами «Северного потока», их недовольство военными атаками Киева против ДНР и ЛНР, а также низкие ассигнования ФРГ на нужды североатлантического альянса.

Журнал пишет, что члены НАТО должны расходовать на оборонку 2% ВВП. Показатель Германии сейчас – 1,5%, хотя немцы обещали придерживаться стандарта еще шесть лет назад. Ныне канцлер Ангела Меркель собирается покинуть свой пост, и к власти, вероятно, придет левое правительство, возглавляемое СДПГ. Потенциальный канцлер Олаф Шольц уже отказался придерживаться целевого показателя расходов в 2%.

Кроме того, Берлин недавно одернул Киев, который использовал купленный турецкий беспилотник против жителей Донбасса. «Германия осудила Украину» - отметили американские журналисты.

По их мнению, поддержка Берлином нового газопровода также говорит о стремлении ФРГ к тесным отношениям с Россией.