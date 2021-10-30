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На Украине призвали Москву незамедлительно начать экономическую блокаду Киева

Свободная прессаиещё 3
43 минуты назад

Известный украинский политик, бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко призвал Россию и Белоруссию как можно скорее начать экономическую блокаду Украины и перестать поставлять Киеву энергоресурсы.

Россию призвали незамедлительно начать блокаду Украины
Фото: ТАССТАСС

По мнению экс-парламентария, только так можно остановить распространение в «незалежной» раковой опухоли фашизма, передаёт ОСН.

«Вы простите за столь жёсткие мои слова, но сейчас надо незамедлительно прекратить поставлять Украине ГСМ, нефть, уголь, электроэнергию и другие сопутствующие материалы, что позволяет развивать раковую опухоль фашизма, нацизма, русофобских и антибелорусских настроений, а также подпитывать войну на Донбассе», – подчеркнул Журавко.

При этом он посетовал, что предлагаемые им меры негативно скажутся на простых жителях Украины. Однако, как пояснил он, для страны сейчас важнее избавиться от преступного политического режима, который засел в Киеве.

«Этот режим продолжает уничтожать многовековую историю народов России и Украины, и глумится над своим народом. Поэтому Минску и Минску надо перестать постоянно действовать с оглядкой на Вашингтон и Брюссель, а действовать решительнее в вопросах отношений с Киевом», – резюмировал бывший депутат Верховный Рады.

Ранее сообщалось, что по мнению Журавко, в случае войны РФ и Украины и перехода российских войск через границу, жители его родного Херсона с цветами будут встречать русских солдат.

В мире,Алексей Журавко,Верховная Рада,
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