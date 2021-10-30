Россию призвали незамедлительно начать блокаду Украины

Известный украинский политик, бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко призвал Россию и Белоруссию как можно скорее начать экономическую блокаду Украины и перестать поставлять Киеву энергоресурсы.

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По мнению экс-парламентария, только так можно остановить распространение в «незалежной» раковой опухоли фашизма, передаёт ОСН.

«Вы простите за столь жёсткие мои слова, но сейчас надо незамедлительно прекратить поставлять Украине ГСМ, нефть, уголь, электроэнергию и другие сопутствующие материалы, что позволяет развивать раковую опухоль фашизма, нацизма, русофобских и антибелорусских настроений, а также подпитывать войну на Донбассе», – подчеркнул Журавко.

При этом он посетовал, что предлагаемые им меры негативно скажутся на простых жителях Украины. Однако, как пояснил он, для страны сейчас важнее избавиться от преступного политического режима, который засел в Киеве.

«Этот режим продолжает уничтожать многовековую историю народов России и Украины, и глумится над своим народом. Поэтому Минску и Минску надо перестать постоянно действовать с оглядкой на Вашингтон и Брюссель, а действовать решительнее в вопросах отношений с Киевом», – резюмировал бывший депутат Верховный Рады.