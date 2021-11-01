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Реверсные поставки газа из Германии по трубопроводу Ямал - Европа выросли в 3,6 раза

ТАССиещё 23
1 час назад

ТАСС, 1 ноября. Реверсные поставки газа из Германии по трубопроводу Ямал - Европа утром понедельника выросли в 3,6 раза по сравнению показателями накануне, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

Реверсные поставки газа из Германии по трубопроводу Ямал - Европа выросли в 3,6 раза
Фото: ТАССТАСС

Так, прокачка газа по Ямал - Европе из Германии в Польшу выросла до почти 524 тыс. куб. м в час против 150 тыс. куб. м в час в субботу и воскресенье.

Прямая прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал - Европа прекратилась утром в субботу. Так, прокачка газа резко снизилась с 09:00 до 10:00 мск, а в период с 10:00 до 11:00 мск и вовсе прекратилась. После этого начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении.

При этом, как следует из данных оператора польской сети газопроводов Gaz-System, газ продолжает поступать по Ямал - Европе на территорию Польши с востока, но последующая прокачка на запад в Германию в настоящий момент не ведется.

В "Газпроме" заявили, что заявки европейских потребителей на поставки российского газа выполняются в полном объеме, а "колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей".

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность - 32,9 млрд куб. м газа в год.

В мире,Газпром,ИТАР-ТАСС,
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