Реверсные поставки газа из Германии по трубопроводу Ямал - Европа выросли в 3,6 раза

ТАСС, 1 ноября. Реверсные поставки газа из Германии по трубопроводу Ямал - Европа утром понедельника выросли в 3,6 раза по сравнению показателями накануне, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

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Так, прокачка газа по Ямал - Европе из Германии в Польшу выросла до почти 524 тыс. куб. м в час против 150 тыс. куб. м в час в субботу и воскресенье.

Прямая прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал - Европа прекратилась утром в субботу. Так, прокачка газа резко снизилась с 09:00 до 10:00 мск, а в период с 10:00 до 11:00 мск и вовсе прекратилась. После этого начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении.

При этом, как следует из данных оператора польской сети газопроводов Gaz-System, газ продолжает поступать по Ямал - Европе на территорию Польши с востока, но последующая прокачка на запад в Германию в настоящий момент не ведется.

В "Газпроме" заявили, что заявки европейских потребителей на поставки российского газа выполняются в полном объеме, а "колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей".